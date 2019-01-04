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Экономика / Бизнес
04.01.2019

Сельхозтоваропроизводителям Приангарья, пострадавшим летом от засухи, полностью возмещен ущерб

Иркутская область, 4.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Субсидию на возмещение затрат, понесённых в результате повреждений и гибели сельскохозяйственных растений от засухи летом 2018 года, получили шесть товаропроизводителей из Боханского и Усольского районов.

Как сообщает пресс-служба губернатора Приангарья, средства выделены из федерального и областного бюджетов. Об этом рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина.

– Общий объём средств консолидированного бюджета, предназначенных для выплат, составил 13,6 млн рублей, из которых 6,8 млн – деньги, выделенные из резервного фонда регионального правительства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Левченко. Деньги направлены сельхозтоваропроизводителям в соответствии с понесёнными ими затратами, установленными в результате экспертной оценки министерства сельского хозяйства Российской Федерации, – пояснила она.

Замминистра подчеркнула, что размер выплаты в 100% объёме покрывает установленные затраты.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации был введён указом губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 27 по 31 августа 2018 года в двух районах Приангарья – Усольском и Боханском. В результате почвенной засухи у шести товаропроизводителей из этих районов погибли и были повреждены посевы.

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