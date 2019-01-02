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Экономика / Бизнес
02.01.2019

Семь сельхозпотребкооперативов Иркутской области получили грант на оборудование

Иркутская область, 2.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Семь сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) Иркутской области признаны победителями конкурсного отбора на право получения гранта на развитие материально-технической базы. Средства выделены из федерального и областного бюджетов, сообщает пресс-служба губернатора.

Субсидии получили сельскохозяйственные потребительские кооперативы, расположенные в Аларском, Баяндаевском, Боханском, Зиминском, Киренском и Эхирит-Булагатском районах.

Как пояснила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина, из федерального бюджета направлено 81,99 млн рублей, из бюджета региона – 29,4 млн рублей. Размер одного гранта зависит от заявленных потребностей СПоК, но не может превышать 30 млн рублей.

Средства будут направлены на приобретение техники для транспортировки переработанной сельхозпродукции, строительство убойных пунктов и цехов по переработке молока и мяса, приобретение оборудования.

Выплаты грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы СПоК в Иркутской области производятся с 2016 года в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы. Господдержку по этому направлению уже получили 28 СПоК на общую сумму 279,2 млн рублей.

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