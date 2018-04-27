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Экономика / Бизнес
28.04.2018

Семинар по повышению финансовой грамотности провел в Сбербанке для пенсионеров Иркутска

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Сбербанка в Иркутске провели семинар по повышению финансовой грамотности для людей старшего поколения. Участие в нем приняли почти сто человек. Об этом сообщает пресс-центр Байкальского банка Сбербанка.

В доступной форме специалисты банка рассказали о видах финансовых услуг, которые могут быть интересны пенсионерам, объяснили, как выбрать из них наиболее удобные для себя и применять их с максимальной пользой. Слушатели узнали об альтернативных инструментах сбережения, а также существующих способах проведения платежей. Пенсионеры подробно узнали о преимуществах современных каналов оплаты, в том числе услуге «Автоплатеж», которая позволяет максимально комфортно оплачивать коммунальные услуги, а также пополнять баланс сотового телефона.

Отдельный блок семинара был посвящен мерам финансовой безопасности и рекомендациям по защите от действий мошенников. Участники смогли задать интересующие вопросы и детально разобрали конкретные истории.

– Мы учитываем потребности всех категорий клиентов и стараемся сделать наши услуги доступными и понятными для каждого. При этом видим, что люди старшего поколения активно интересуются изменениями. Многие с большим желанием пробуют пользоваться новыми банковскими продуктами. Ведь пенсионеры также стремятся экономить свое время, хотят легко и быстро решать финансовые задачи, с которыми сталкиваются ежедневно. И чтобы у них была возможность осваивать современные форматы обслуживания, мы и проводим подобные обучающие мероприятия, – отметила менеджер управления платежных сервисов Байкальского банка Сбербанка Светлана Шкурченко.

Все слушатели семинара смогли также получить индивидуальные консультации по личным вопросам. Большинство пенсионеров предложили продолжить подобную практику тематических встреч.

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