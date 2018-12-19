Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП Восточной Сибири

Ольхонский район, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 40 представителей турбизнеса стали участниками двухдневного обучающего семинара «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон».

Его организатором выступил комитет по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» совместно с Сибирской Байкальской ассоциацией туризма (СБАТ), общественной организацией Ольхонского района по гармоничному развитию личности, детей и молодежи «Новое поколение», Хужирским муниципальным образованием, Усадьбой Никиты Бенчарова. Об этом сообщает пресс-служба ТПП Восточной Сибири.

Особое внимание на семинаре было уделено таким направлениям, как историко-культурное наследие региона, обряды, традиции и обычаи бурят, экологическое воспитание населения, клиентоориентированность и этика поведения в работе с туристами, в том числе и иностранными.

Слушатели отметили, что эффективность мероприятия заключалась в оптимальном соотношении отработки практических навыков и подачи теоретического материала, а также в высоком профессионализме тренеров:

Татьяна Старова – руководитель туристической компании «А-Б Турс», тренер Сибирской Ассоциации Интерпретации природного и культурного наследия;

Галина Исаева – профессиональный гид-переводчик с 2000 г.;

Юлия Мушинская – заведующая музейным отделением краеведческого музея им. Н.М. Ревякина;

Алия Жигмитова – заведующая методическим отделом Межпоселенческого культурно-досугового центра «Ольхон» (МБУК МКДЦ «Ольхон»);

Валентина Качкова – председатель Бурятской национально-культурной автономии Ольхонского района.

Слушатели семинара получили сертификаты Учебного центра Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири и логотип Союза «ТПП ВС». Теперь наклейка ТПП ВС – это гарант качества предоставляемых услуг на территории региона. Реестр, прошедших обучение, будет представлен на сайте Союза «ТПП ВС».

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