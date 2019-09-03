«Серебряный возраст» с комфортом банковского сервиса

Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк ПАО Сбербанк принял участие в областной выставке для старшего поколения «Серебряный возраст – 2019». Экспозиция работала с 29 августа по 4 сентября в Иркутске в «Сибэкспоцентре». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Мероприятие было рассчитано на представителей старшего поколения и предложило его вниманию спектр полезной и актуальной информации – о пенсионном обеспечении, вариантах трудоустройства пожилых людей, мерах социальной поддержки. На выставке также работают консультационные пункты психологической и юридической помощи, представлены медицинские и санаторно-курортные учреждения, организованы творческие мастер-классы, продуктовые ярмарки и дегустации новинок.

Специалисты Сбербанка вели консультации посетителей выставки по всем вопросам банковского обслуживания, особой презентацией была представлена карта «МИР.СОЦИАЛЬНАЯ». Она предлагается людям старшего поколения как альтернатива наличным денежным расчетам, удобный вариант получения пенсии или совершения актуальных онлайн-платежей, позволяющих сэкономить время и совершать покупки, оплату коммунальных платежей не выходя из дома.

– Сбербанк активно и целенаправленно работает с клиентами т.н. «серебряного возраста». Путешествия, покупка недвижимости, качественный повседневный быт- все это может и должно быть доступно человеку в любой период времени. Современные пенсионеры стремятся жить интересно, и мы рады им в этом помочь. На выставке наши специалисты в живом диалоге рассказали о новых форматах банковских продуктов, пошагово обучали онлайн-сервисам. Современные технологии, банковские в том числе, все активнее входят в жизнь пожилых людей и, конечно, мы ратуем за то, чтобы эти возможности добавляли им ярких красок и позитивных эмоций, – отметила начальник управления прямых продаж Иркутского отделения № 8586 ПАО Сбербанк Евгения Осипова.

Областная выставка «Серебряный возраст – 2019» проходит уже третий год. В списке участников мероприятия также были заявлены областные государственные учреждения социального обслуживания, творческие коллективы области и другие.