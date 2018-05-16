Сергей Брилка: июньские изменения в бюджет Приангарья-2018 будут носить социальную направленность

Иркутская область, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Изменения в закон о бюджете Приангарья на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, которые готовятся к рассмотрению в июне на сессии Законодательного собрания, будут носить социальную направленность. Об этом рассказал председатель облпарламента Сергей Брилка. Спикер отметил, что бюджет области на 2018 год, который был принят Законодательным собранием 6 декабря 2017 года с последующими поправками, внесенными весной этого года, в целом социально ориентированный. – Более 70% всех расходов бюджета направляется на финансирование социально-культурной сферы: качественное оказание государственных услуг, социальные выплаты отдельным категориям граждан, зарплату работникам сферы здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, проведение капремонта, строительство и реконструкцию социальных объектов, поддержку общественных организаций, – сказал Сергей Брилка. Так, на госпрограмму Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2018 год предусмотрено 24 млрд 474 млн рублей, что на 9% больше, чем в 2017 году. Всего в регионе действует 116 мер социальной поддержки, 50 из них предоставляются различным категориям семей с детьми, в первую очередь, многодетным и малоимущим. Мерами поддержки охвачены 43% детей Приангарья, которых всего в регионе насчитывается 567 тысяч. – Финансирование мер поддержки ежегодно растет: в 2018 году на поддержку семей, имеющих детей, выделено 8,9 млрд рублей, что на 1,2 млрд больше, чем в 2017 году. В частности, выделяются средства на бесплатное питание школьников из малоимущих семей, при этом по решению Законодательного собрания дети из многодетных семей должны получать бесплатное питание вне зависимости от уровня доходов родителей. По решению областного парламента также продлена до 2021 года такая мера поддержки, как областной материнский капитал за рождение третьего и последующих детей, – подчеркнул Сергей Брилка. Говоря о планируемых корректировках областного бюджета, спикер отметил, что один из основных вопросов связан с индексации с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда. – Несмотря на весенние корректировки бюджета, тоже связанные с увеличением МРОТ, некоторые муниципалитеты региона высказывают опасения, что по их расчетам уже заложенных средств на оплату труда бюджетников, исходя из нового МРОТ и с учетом повышающих районных коэффициентов, недостаточно. Сейчас мы проводим необходимые консультации, выясняем реальную ситуацию на местах. Этот анализ ляжет в основу принятия поправок к закону о бюджете в июне этого года. Выплаты бюджетникам должны производится в полном объеме, – акцентировал Сергей Брилка. Также, по словам спикера, пристальное внимание будет обращено на исполнение статей 15 и 16 закона об областном бюджете. Напомним, статьей 15 закона установлены сроки распределения субсидий муниципальным образованиям и подписания соглашений о предоставлении субсидий. А статьей 16 установлено, что определение поставщика или подрядчика по строительству, ремонту или выкупу зданий социальных объектов должно быть осуществлено не более чем через сто дней со дня доведения лимитов или подписания соглашения с автономными и бюджетными учреждениями о предоставлении субсидий. – От соблюдения этих сроков напрямую зависит, смогут ли получатели бюджетных средств своевременно провести конкурсные процедуры с тем, чтобы подрядчик успел выполнить все запланированные работы в этом году, – сказал Сергей Брилка. Сейчас Законодательное собрание проводит мониторинг ситуации по исполнению статей 15 и 16 закона об областном бюджете в территориях Приангарья. Планируется, что изменения в бюджет будут рассмотрены на 64-й сессии ЗС 27 июня 2018 года. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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