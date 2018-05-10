Сергей Брилка: из бюджета Приангарья в 2018-2020 годы профинансируют 60 соцобъектов по наказам избирателей

Иркутская область, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В бюджет Иркутской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов по настоянию депутатов Законодательного собрания региона включено финансирование работ и мероприятий, связанных со строительством, ремонтом и реконструкцией 60 социальных объектов по наказам избирателей.

Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Брилка, комментируя исполнение наказов избирателей депутатским корпусом Законодательного собрания второго созыва. Общая сумма затрат составляет почти 10 млрд рублей. Большая часть объектов – это школы, фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры, сообщает пресс-служба ЗС.

– Сегодня строительство и развитие социальной инфраструктуры является стратегической целью для всех уровней власти. В своем послании Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин подчеркнул, что современное, качественное образование должно быть доступно каждому ребенку. В системе здравоохранения была обозначена необходимость восстановить шаговую доступность в первичном звене здравоохранения. Эти задачи перекликаются с наказами избирателей в Иркутской области. В частности, очень высока потребность в фельдшерско-акушерских пунктах, для активизации строительства которых в Приангарье областному парламенту удалось добиться разработки отдельной подпрограммы в рамках областной государственной программы развития здравоохранения, – сказал Сергей Брилка.

Спикер также напомнил, что по состоянию на 1 марта 2018 года в Приангарье воплощено в жизнь около 200 наказов избирателей, фактические затраты на реализацию которых за счет средств бюджета Иркутской области составили около 14 миллиардов рублей. Из них почти 6 млрд было направлено на строительство и ремонт учреждений образования, 2 млрд рублей пошло на реконструкцию и строительство дорог, около 1,3 млрд рублей составило финансирование работ по возведению новых и ремонту уже существующих спортивных объектов.