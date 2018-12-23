Сергей Брилка: «Народные инициативы» в Приангарье реализуются в неприемлемые сроки

Иркутская область, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Народные инициативы» в Иркутской области реализуется не на должном уровне. Об этом 24 декабря в рамках заседания Совета Законодательного собрания по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований завил член Совета Федерации от Приангарья, экс-спикер облпарламента Сергей Брилка.

– Сроки исполнения проектов и доведения средств до муниципальных образований оставляют желать лучшего. Я предлагаю вам ознакомиться с положительным опытом бюджетного проектирования в Татарстане, Башкортостане. Там средства до муниципалитетов доводят уже в январе-феврале. В апреле они уже проводят конкурсы и закупки, в мае приступают к реализации мероприятий проекта. А у нас все происходит в августе-сентябре. Мы уже семь лет сидим на одной и той же тележке, – заявил сенатор, обратив внимание муниципалитетов на позднее предоставление своих предложений.

Напомним, проект «Народные инициативы» работает в Иркутской области с 2011 года. За это время реализовано 14 тысяч мероприятий. В этом году на эти цели было направлено 650 млн рублей в 456 муниципалитетов. Сейчас освоено 94% средств. Ожидается, что сумма на реализацию инициатив в 2019 году будет аналогичной.