Сергей Брилка: необходимо повышать качество вакансий на рынке труда Иркутской области

Иркутская область, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Необходимость повышать качество вакансий в Иркутской области отметил председатель Законодательного собрания региона Сергей Брилка, комментируя ситуацию на рынке труда Приангарья. Как сообщает пресс-служба областного парламента, официально в регионе, исходя из численности населения, состоящего на учете в органах государственной службы занятости, на одну вакансию претендует менее одного человека (0,4). Вместе с тем, в качестве безработных по состоянию на 1 марта 2018 года в Приангарье зарегистрировано 13,3 тысяч человек. При этом, в службу занятости обращаются и те, кто в настоящий момент трудоустроен, но намерен сменить место работы. К примеру, в феврале 2018 года из 5,6 тысяч человек, обратившихся в государственную службу занятости за содействием в поиске подходящей работы, не занятыми трудовой деятельностью были 4,8 тысяч, 800 человек имели работу, но искали новые возможности для трудоустройства. «Показатели свидетельствуют о том, что люди не удовлетворены вакансиями, которые предлагаются на рынке труда, – сказал Сергей Брилка. – В первую очередь людей не удовлетворяет соотношение трудовой нагрузки и уровня оплаты труда. Повышение МРОТ до размера прожиточного минимума с 1 мая 2018 года и корреляция МРОТ на районные коэффициенты должны изменить ситуацию к лучшему». Рост МРОТ, как отметил Сергей Брилка, актуален еще и в связи с тем, что реальные доходы населения в регионе снижаются, что говорит об отставании динамики пересмотра заработных плат относительно расходов населения Приангарья на повседневную жизнь. «На прошедшем недавно Конгрессе национальных и общественных организаций Иркутской области было отмечено, что, несмотря на незначительный рост начисленной заработной платы, реальные денежные доходы населения региона снижаются ускоренными темпами. Так, в 2017 году по сравнению с 2016 годом реальные доходы составили 98,3% – лишь шестое место среди субъектов СФО, а реальные располагаемые доходы снизились на 5,8%. В то же время потребительские расходы населения за год выросли на 4,2%», – привел цифры Сергей Брилка. Спикер напомнил, что в общественном послании Конгресса было обозначено, что основная задача органов государственной власти – это принятие мер, направленных на повышение реальных денежных доходов населения, в том числе доходов от самозанятости и предпринимательской деятельности. Кроме того, отмечено, что необходимо обеспечить контроль соблюдения работодателями всех форм собственности гарантий прав граждан на справедливую заработную плату и повышенную оплату труда в местностях Иркутской области с особыми климатическими условиями. «Сегодня важно пристально мониторить ситуацию, связанную с повышением МРОТ, – сказал Сергей Брилка. – В том числе и в отношении вакансий на рынке труда». Спикер также подчеркнул, что помимо оплаты труда зачастую в предложенных вакансиях потенциальных сотрудников не устраивает ненормированный график работы и плохие условия труда. «Создание комфортных условий для работы, общее повышение качества вакансий – одна из составляющих формирования достойного качества жизни населения региона. И, к примеру, в части образования или здравоохранения для Законодательного собрания важно не только соответствие уровня заработной платы педагога или врача установленным государством ориентирам, но и то, в каких условиях он работает и отдыхает. Только такой комплексный подход позволит добиться результата». ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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