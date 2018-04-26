Сергей Брилка поприветствовал участников праздника «Продукты Приангарья»

Иркутская область, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Поздравительный адрес организаторам и участникам областного продовольственного праздника «Продукты Приангарья», который стартовал 26 апреля в рамках специализированной выставки «Сибпродовольствие», направил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка.

Как сообщает пресс-служба ЗС, от имени спикера и депутатов областного парламента гостей праздника поприветствовал заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов.

Заместитель председателя профильного комитета Заксобрания отметил, что выставка является важным мероприятием для поддержки предприятий региона, производящих высококачественные продукты питания из местного сырья. «Отрадно, что с годами мероприятие демонстрирует возросший потенциал агропромышленного комплекса Приангарья, наглядно иллюстрирует достижения местных сельскохозяйственных предприятий, которые продолжают расширять производство, внедрять передовые технологии и улучшать качество продукции», – сказал Роман Габов.

В приветственном адресе Сергея Брилки была подчеркнута необходимость объединить все силы и возможности для внедрения новейших технологий в сельскохозяйственную отрасль региона, в развитие производств полного цикла, повышение уровня поддержки крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. «Только вместе мы сможем сделать отрасль по-настоящему современной и конкурентоспособной, обеспечив население Приангарья местной качественной продукцией. Убежден в том, что количество товаропроизводителей – участников областного мероприятия, отмеченных почетным знаком качества в Иркутской области, год от года будет неизменно расти», – подчеркнул спикер.

В празднике «Продукты Приангарья» принимают участие организации агропромышленного комплекса, получившие право пользования одноименным товарным знаком и подтвердившие высокое качество производимой продукции. На сегодняшний день право использования бренда получили 30 организаций агропромышленного комплекса. Во время праздника проводятся ярмарки-распродажи и дегустации новых видов продукции.