Сергей Брилка посетил в Ангарске предприятия, оказывающие социально значимые услуги населению

Ангарск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске в августе планируется запустить на маршруты общественного транспорта 40 низкопольных автобусов. Об этом было заявлено в ходе посещения ОАО «Автоколонна 1948» председателем Законодательного собрания Иркутской области Сергеем Брилкой в рамках рабочей поездки.

Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

– Задача обеспечения доступности общественного транспорта для всего населения поставлена на самом высоком уровне – президентом страны. В России и в Иркутской области несколько лет реализуется программа «Доступная среда», в рамках которой доступными для маломобильных граждан становятся государственные учреждения. По соответствующим муниципальным программам городами также приобретается низкопольный транспорт, который необходим не только людям с ограниченными возможностями, но и пожилым людям, мамам с колясками. Однако до полного разрешения проблемы создания доступной среды, к сожалению, еще очень далеко. Поэтому очень важно, что в Ангарске государственная задача решается единовременным масштабным приобретением транспорта, – отметил Сергей Брилка.

Сергей Брилка также посетил МУП городского округа «Ангарский водоканал», где принял участие в рабочем совещании, посвященном перспективам разработки Китойского месторождения подземных вод. Сейчас для обеспечения питьевой водой жителей Ангарска используется открытый водозабор, который работает на пределе своих возможностей. Вместе с тем имеется возможность получать воду из закрытого источника – Китойского месторождения подземных вод. Ориентировочная стоимость работ составит 3-3,5 млрд рублей. Предприятием составлена соответствующая «дорожная» карта, в которую включены мероприятия по получению лицензии на добычу воды, а также по проектированию строительства нового водозабора, стоимость мероприятий составляет 150 млн рублей. Руководство «Водоканала» обратилось к Сергею Брилке с просьбой помочь в решении этого жизненно важного для городского округа вопроса.

Председатель Законодательного собрания отметил, что для строительства нового водозабора необходимо заявляться в федеральные государственные программы.

– Обеспечение чистой питьевой водой для Иркутской области – приоритет. В регионе действует государственная программа «Чистая вода», в рамках которой за счет областного бюджета реализуются различные мероприятия в данной сфере, – рассказал Сергей Брилка. – Строительство нового водозабора для такого крупного города Приангарья – это серьезный вопрос, и решать его нужно через участие в федеральных программах. Однако предварительно необходимо подготовить проектно-сметную документацию, и для этого важно проработать вопрос о выделении данных средств из областного бюджета.