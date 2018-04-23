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21.04.2018

Власти Приангарья: Сергей Донской поручил распространить опыт региона в борьбе с «чёрными лесорубами»

Иркутская область, 21.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Должностные лица, в том числе арендаторы лесных участков, должны нести административную ответственность за сокрытие или искажение информации о незаконных рубках леса. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на совещании в Иркутске, сообщает пресс-служба регправительства.

Глава ведомства дал поручение Рослесхозу в течение месяца подготовить соответствующие изменения в федеральное законодательство. По словам министра, сегодня этот механизм также введен в случаях сокрытия данных о пожарах и болезнях леса.

Выступая по вопросу мер, принимаемых по борьбе с нелегальной заготовкой древесины, заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов отметил, что принятый в конце 2016 года региональный закон «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины», а также реализация на территории Приангарья пилотного проекта по маркировке заготавливаемого леса дают свои результаты: с августа 2017 года по 1 апреля 2018 года объем незаконной заготовки древесины снизился на 58% в сравнении с аналогичным периодом 2016-2017 годов.

Сергей Донской подтвердил положительную динамику при решении проблемы в Иркутской области и поручил распространить опыт Приангарья в борьбе с «черными лесорубами»  на территорию всех лесных регионов России. Министр дал Рослесхозу еще одно поручение: к середине года, учитывая соответствующие наработки регионов, подготовить проект целевой программы по противодействию незаконной заготовке древесины.

Также на совещании обсуждался вопрос проектирования и строительства канализационно-очистных сооружений (КОС) в рамках федеральной программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы». По словам заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгения Ветрова, в период с 2014 года на территории региона построено несколько объектов по данному направлению. Это две канализационно-насосные станции и напорный трубопровод в Байкальске, станция обеззараживания очищенных сточных вод с использованием метода ультрафиолетового излучения в Шелехове, КОС глубокой биологической очистки в Свирске, завершены два этапа реконструкции очистных сооружений правого берега Иркутска.

Реализация мероприятий позволила обеспечить сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории. В 2018 году продолжается третий этап реконструкции КОС в Иркутске. Уже имеется проектно-сметная документация строительства канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в Свирске и поселке Усть-Ордынский. По словам Евгения Ветрова, в ближайшее время необходимо строительство таких сооружений в Слюдянке и соседнем Култуке, модернизация КОС на станции Ангасолка Слюдянского района.

Завершая совещание, Сергей Донской предложил по вопросу незаконных рубок леса собраться в Москве для обсуждения конкретной программы и действий с учетом опыта, накопленного в Иркутской области и республике Бурятия.

– Что касается ФЦП по охране озера Байкал, нужно завершить уже начатые проекты, здесь не должно быть задержек. Нам нужно по максимуму использовать все возможности и за оставшееся до 2020 года время все проекты ФЦП реализовать. Относительно продолжения дальше 2020 года, в правительстве России этот вопрос рассматривается, может, это будет не в режиме ФЦП, а в режиме национальных проектов. Но то, что на Байкале проекты будут продолжены, я уверен, это гарантированно, – подытожил Сергей Донской.

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