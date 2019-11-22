Сергей Левченко: грантовая поддержка малых форм хозяйствования в Иркутской области увеличилась почти на 40 %

Иркутская область, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за четыре года почти на 40% увеличился объем средств на грантовую поддержку малых форм хозяйствования.

В 2015 году на это направление из консолидированного бюджета было выделено 286,4 млн рублей, в 2019 году предусмотрено 396,9 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко при посещении КФХ Ольги Федосеевой в Зиминском районе, пишет пресс-служба главы региона.

За 9 месяцев текущего года в КФХ Иркутской области отмечается рост объемов производства молока более чем на 7 %, производства мяса – на 4,4 %, увеличение поголовья – на 8,9 %. В том числе благодаря механизмам господдержки с начала этого года фермерами построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 820 скотомест для крупного рогатого скота.

Несколько лет в регионе действуют программы поддержки начинающих фермеров, создания и развития семейных животноводческих, семейных молочных животноводческих ферм. С этого года в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» мы ввели новый грант «Агростартап», для тех, кто собирается организовать и развивать свое крестьянское (фермерское) хозяйство.

Глава региона подчеркнул, что помимо грантов, целенаправленно предусматривающих поддержку малых форм хозяйствования, фермеры могут участвовать практически во всех направлениях господдержки сельхозтоваропроизводителей, которых в Иркутской области на сегодняшний день насчитывается более 40.

Глава КФХ Ольга Федосеева в 2017 году получила грант на развитие семейной животноводческой фермы. Средства гранта – 10 млн рублей – были направлены на строительство помещений для содержания крупного рогатого скота, приобретение стойлового и доильного оборудования. Благодаря полученной поддержке и активному участию всей большой семьи фермера, хозяйство всего за три года преодолело путь от развалин до современной комфортной фермы с телятником, птичником, гаражом, просторными выгульными дворами. Сегодня Ольга Федосеева активно развивает агротуризм.

– Мы расширили идею создания собственной животноводческой фермы, дополнив ее возможностью для гостей общения с животными и знакомством с сельским трудом. Так мы начали развивать агротуризм, – сказала Ольга Федосеева.

Напомним, с 2019 года максимальный размер одного гранта на развитие семейных животноводческих ферм увеличился с 11 до 15 млн рублей. В 2018 году с 12 до 15 млн рублей был увеличен максимальный размер гранта на развитие семейных молочных животноводческих ферм.