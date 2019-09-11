Сергей Левченко внёс законопроекты о налоговых поблажках для зон наводнения

Иркутская область, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внёс в областной парламент законопроекты, направленные на меры дополнительной поддержки жителей и организаций в зонах затопления. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Первый из документов касается транспортного налога. Губернатор предлагает внести изменения в существующий областной закон, которым предусмотрены льготы по уплате налога для определенных категорий лиц.

Предлагается, в частности, полностью освободить от уплаты транспортного налога за период 2018 и 2019 годов физических лиц, зарегистрированных по месту жительства в затопленных населённых пунктах. За 2019 год планируется освободить от уплаты транспортного налога организации, внесённые в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, местом нахождения которых являются указанные выше населенные пункты.

Также предлагается не взимать налог за текущий год с муниципальных учреждений и унитарных предприятий, которые находятся в населенных пунктах, пострадавших от наводнения.

Другой законопроект предусматривает ещё одну меру поддержки для малых и средних предприятий, находящихся в населенных пунктах зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате летних паводков. Такие субъекты СМП предлагается освободить от уплаты налога на имущество за 2019 год через внесение изменений в областной закон.

Напомним, налоговые льготы планировалось ввести ещё в июле 2019 года, но по инициативе фракции КПРФ они были сняты с повестки 19-й сессии. Вместе с тем при рассмотрении альтернативных проектов губернатора депутаты обратили внимание на то, что они сужают круг получателей этих послаблений.