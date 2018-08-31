Сергей Левченко отрапортовал о лидирующих позициях экономики Приангарья

Иркутская область, 1.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области власти готовятся к принятию пятилетнего госплана. В связи с этим 1-2 сентября в Иркутске проходит международная конференция «Альтернативы социально-экономического развития на региональном уровне». В мероприятии принимают участие депутаты Государственной думы, члены правительства региона, представители научных и образовательных организаций из Индии, Китая, Вьетнама, США, Канады, Австрии, Венгрии, Белоруссии. Также в зале присутствуют генеральный консул Польши в Иркутске Кшиштоф Свидерек, генеральный консул республики Корея в Иркутске Ом Ки-Ён, генеральный консул КНР в Иркутске Цао Юньлун. Во время работы секций на связь по скайпу выходят эксперты из Великобритании и Мексики. – Основная задача нашей конференции – обсудить возможные форматы государственного планирования, реализации промышленной и социальной политики, вопросы подготовки кадров, – заявил на открытии конференции губернатор Приангарья Сергей Левченко. – Все эти темы имеют огромное значение для нашей области, в которой третий год реализуется новая модель социально-экономического развития, ориентированная на усиление роли государства в экономике, введение плановых начал управления и усиление социального государства. Он также сообщил гостям, что за предыдущие три года за счет новой модели в регионе удалось добиться значительных результатов: – В течение последних нескольких лет Приангарье демонстрирует рост по некоторым экономическим показателям, опережающий среднероссийские темпы. Рост ВРП в сопоставимых ценах в прошлом году составил 3,2%, за два года его уровень составил 6,3%, что почти в пять раз больше роста этого показателя в среднем по стране. Предпринятые нами усилия по развитию промышленного производства также дают свои плоды. За 2016-2017 годы индекс промышленного производства в нашем регионе вырос на 11%, что тоже в пять раз опережает общероссийский показатель. Превышает среднероссийский уровень и индекс производства для обрабатывающей промышленности – в прошлом году он составил 102,8%, тогда как в целом по России 100,2%. Губернатор также сообщил, что Иркутская область сейчас занимает первое место в России по объему заготовленной древесины. Прирост индекса промышленного производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 15,8%, по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона – 3,2%. – В прошлом году в Иркутской области был собран рекордный урожай зерновых, и наш регион разделил с Красноярским краем первое место в СФО по урожайности зерновых культур, – отметил Сергей Левченко. Губернатор также заявил о большом прогрессе в сфере формирования бюджета: – За два года мы добились роста доходов консолидированного бюджета на 27,3%, войдя по этому показателю в ТОП-20 регионов России и ТОП-3 СФО. При этом мы смогли привлечь в бюджет рекордные поступления по налогу на прибыль организаций, которые за два года выросли на 71,8%. Наблюдается рост и по другим источникам, например – по доходу на налоги физических лиц, поступления от которого за два года увеличились на 17,4%. А оплаты за использование лесов в областной бюджет увеличились в 4,4 раза. По итогам 2017 года по показателям объемов инвестиций в основной капитал Иркутская область находится на втором месте в СФО и входит в ТОП-20 по России. В результате Иркутская область входит сейчас в список высокообеспеченных субъектов РФ, в федеральный бюджет с территории региона в прошлом году было перечислено 180 млрд рублей налогов, что почти в два раза выше показателя 2015 года. Глава региона также рассказал, что расходная часть областного бюджета имеет социальную направленность – 67,4% расходов казны направлено на социальную сферу. С 2015 года финансирование этой сферы из областного бюджета увеличено в 3,5 раза. Подробнее о перспективах пятилетнего плана в Приангарье рассказала министр экономического развития региона Евгений Орачевский. В частности, он перечислил, какие механизмы планируется задействовать в его рамках. В том числе, речь пойдет об инвестиционном проекте по развитию производств с участием областных субсидий. – Общая сумма затрат на такие мероприятия будет кратно увеличена, – заявил министр. – Сейчас мы выделяем на это 60 млн рублей ежегодно. За пятилетний период будет поддержано не менее 40 проектов, в результате чего будет создано не менее 2 тысяч 600 рабочих мест. Ожидается, что общий объем инвестиций в предприятия при такой системе государственной поддержки составит более 30 млрд рублей или 500 млн долларов США. Налоговая отдача на уже подтвержденном уровне ожидается в размере 5,5 рублей налоговых платежей на один рубль субсидий. В сфере развития промышленности одной из главных задач остается создание территорий опережающего социально-экономического развития. Чиновник также рассказал, что будет развиваться система мер поддержки региональных предприятий за счет налоговых льгот для модернизации и создания новых производственных мощностей. Для поддержки промышленности в Иркутской области планируется к 2023 году ввести региональный стандарт кадрового обеспечения промышленной отрасли. – Будет продолжена работа по формированию приоритетных отраслевых кластеров на территории Иркутской области, в том числе машиностроительного, фармацевтического, нефтегазохимического, агропромышленного и строительных материалов и технологий. В рамках пятилетнего плана ожидается, что число предприятий, воспользовавшихся услугами инфраструктуры в рамках деятельности кластеров, составит более полутора тысяч, – сообщил Евгений Орачевский. Еще одним мероприятием госплана станет поддержка реализации инвестиционных проектов промышленности за счет регионального и федерального фондов развития промышленности. – За пять лет услугами этой инфраструктуры воспользуются около 50 предприятий, – уверяет министр. – С учетом возвратности средств общий объем привлеченных инвестиций промышленных предприятий составит более 5 млрд рублей или семь рублей инвестиций на один рубль господдержки. Рост объема инвестиций в основной капитал в два раза к концу 2023 года будет обеспечен за счет реализации крупных проектов. Сейчас на территории региона реализуется около 120 инвестиционных проектов общей стоимостью более 800 млрд рублей. Еще одной задачей госплана станет развитие сектора малого и среднего предпринимательства за счет расширения доступа его субъектов к льготному финансированию. – Мы уже в текущем году объединим на общей площадке региональные инфраструктурные организации для поддержки малого предпринимательства. Это позволит комплексно сопровождать любые проекты, независимо от их масштаба. В результате всех запланированных мероприятий ожидается увеличение вклада малых и средних предприятий в ВРП региона на 5% и рост поступлений за счет них в бюджет региона более чем на 10%. Напомню, сегодня на этот сектор экономики приходится 25-27% ВРП. Евгений Орачевский заявил, что в целом рост ВРП до 2022 года будет происходить поступательными темпами в пределах 3-4%, начиная с 2022 года за счет реализации крупномасштабных инвестпроектов – около 9%. При этом изменится структура ВРП, в которой доля обрабатывающих производств увеличится с 12% до 16%. Рост инвестиционной активности составит 5,2%. К 2023 году объем инвестиций достигнет 527 млрд рублей в год. Доля инвестиций в ВРП увеличится на 3,4%. – К концу 2023 года средняя зарплата по региону будет на уровне 60 тысяч рублей, при этом темп роста реально располагаемых населением доходов будет, в среднем, 2% в год. Все это позволит снизить количество населения с доходами ниже прожиточного минимума с 20% до 13%, – напоследок подчеркнул областной чиновник. Гостей конференции также приветствовали два депутата Госдумы – Валерий Рашкин и Михаил Щапов, выразивших активную поддержку идее введения пятилетнего госплана в отдельно взятом регионе. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... евгений орачевский

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