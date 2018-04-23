Сергей Левченко пообещал заняться переоборудованием молочных ферм и экспортом пшеницы

Иркутская область, 20.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области госпрограмму по поддержке сельского хозяйства предлагают дополнить разделом по переоборудованию молочных ферм. Такое поручение в своем послании к Законодательному собранию Иркутской области дал глава региона Сергей Левченко министерству сельского хозяйства Приангарья.

Губернатор отметил, что вопрос строительства и переоснащения молочно-товарных ферм сегодня стоит «особенно остро».

– У 70% ферм с поголовьем 100 и более голов срок эксплуатации оборудования превышает 10 лет, а 56% были построены до 1990 года, – заявил он. – Очевидно, что необходимо разработать дополнительное мероприятие в государственную программу по созданию и модернизации молочных ферм на территории области.

Глава региона также отметил, что в среднесрочной перспективе в регионе планируется строительство 20 современных ферм.

Также Сергей Левченко в послании утверждает, что сегодня Иркутская область «занимает лидирующие позиции по урожайности зерновых культур в Сибирском федеральном округе – первое место вместе с Красноярским краем».

– В 2017 году собран рекордный урожай зерновых – 871 тысяч тонн. Ближайшая цель – к 2020 году выйти по объему производства зерна за один млн тонн, – заявил губернатор. – Уже сейчас Иркутская область в избытке производит пшеницу, однако она остаётся невостребованной внутри региона. Поэтому в наших планах продолжить активно начавшийся в 2017 году экспорт сельскохозяйственной продукции за рубеж и наладить переработку в регионе.