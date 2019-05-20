Сергей Левченко потребовал до конца 2019 года найти еще четырех резидентов в ТОСЭР Саянска и Черемхово

Иркутская область, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил Минэкономразвития региона до конца 2019 года найти еще четырех резидентов в ТОСЭР Саянска и Черемхово.

Об этом он заявил в своем инвестпослании, озвученном в Иркутске 16 мая.

– Сегодня на территории Иркутской области действует три индустриальных парка – в Ангарске, Усолье-Сибирском и Братске, три зоны опережающего развития – в Усолье-Сибирском, Саянске и Черемхово – и особая экономическая зона в Байкальске, – отметил глава региона. – В 2018 году нам удалось привлечь девять новых резидентов для реализации проектов на этих территориях. Сейчас участники ТОСЭР планируют привлечь более 10 млрд рублей капитальных вложений и создать более 1500 новых рабочих мест.

Рост индекса промышленного производства за счет реализации инвестиционных проектов резидентов территории опережающего развития в Усолье-Сибирском составил 23,5%, при этом рост индекса производства машин и оборудования – 48,2% благодаря реализации проекта ООО «Усольмаш» по выпуску горно-обогатительного оборудования.

Губернатор также отметил перспективы строительства тепличного комбината производственной мощностью 12,5 га в Саянске.

– Это даст толчок к увеличению объемов производства продукции растениеводства, увеличит обеспеченность области качественными экологически чистыми продуктами собственного производства, – отметил он.

Помимо увеличения числа резидентов среди ключевых задач развития ТОСЭР на 2019 год губернатора назвал расширение видов экономической деятельности, разрешенных в рамках ТОСЭР; повышение уровня информированности предпринимателей о преимуществах, которые предоставляются инвесторам, реализующим свои проекты на территориях опережающего развития.