Сергей Левченко предлагает учредить в Приангарье областную награду «Заслуженный предприниматель»

Иркутская область, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поддержал инициативу клуба «Байкальские стратегии», Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири и региональных объединений «Деловая Россия» и «Опора России» об учреждении региональной государственной награды для бизнеса – «Заслуженный предприниматель Иркутской области».

Как сообщает пресс-служба регправительства, об этом глава Приангарья рассказал во время оглашения инвестиционного послания – законопроект предполагается внести в областной парламент. Также губернатор рассказал об уже существующих в области механизмах поддержки инвестпроектов.

– При участии Корпорации развития Иркутской области реализуются медицинские проекты, осуществляется строительство жилья, развивается сельское хозяйство, общий объем инвестиций уже превысил один миллиард рублей, – сообщил глава региона. – Набранный Корпорацией и ее дочерними структурами темп по финансированию проектов, реализуемых на территории Иркутской области, нужно поддерживать с акцентом на высокотехнологичные производства, формирующие основу для новой цифровой экономики, которая позволит обеспечить благосостояние жителей Иркутской области в будущем.

По мнению Сергея Левченко, КРИО должна обеспечить применение новых инструментов финансирования, которые уже показали свою эффективность на пилотных проектах. Это вхождение в уставный капитал вновь создаваемых компаний, что позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на начальном этапе запуска бизнесов на территории Иркутской области. Между тем, к слову, обсуждение Корпорации развития вновь было снято с повестки сессии ЗС 16 мая.

Отметил губернатор и другие региональные институты развития – Агентство инвестразвития, Фонды микрокредитования и развития промышленности Иркутской области, региональный гарантийный фонд. Последний, по данным регправительства, в 2017 году выдал 63 поручительства на общую сумму 427 млн рублей. Это позволило предпринимателям привлечь в свой бизнес финансовых ресурсов на общую сумму почти 1,4 млрд рублей, сохранить около двух тысяч существующих рабочих мест и создать 126 новых. Кстати, на днях на бюджетном комитете облпарламента Контрольно-счетная палата Иркутской области выявила, что гарантийный фонд Приангарья выдал деньги, как минимум, двум банкротам.

Однако, по словам Сергея Левченко, в целом благодаря реализации мер государственной поддержки объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет региона в 2017 году составил 7,3 млрд рублей, что на 17% больше уровня 2016 года.