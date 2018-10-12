Сергей Левченко предложил дополнительно стимулировать регионы, наращивающие свои доходы

Иркутск, 12.10.18 (ИА "Телеинформ"), - На федеральном уровне нет принципов стимулирования и мотивации регионов к повышению собственных налоговых доходов. Об этом 12 октября на «круглом столе» комитета Государственной Думы по энергетике в Иркутске заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко.

- В связи с этим предлагаю внести в проект рекомендаций «круглого стола» предложение по выработке мер по дополнительному стимулированию тех регионов, которые реализуют проекты в сфере нефтегазохимии и наращивают свой доходный потенциал, - добавил глава региона.

Он отметил, что в Иркутской области наблюдается рост налогов и сборов от предприятий региона в бюджеты всех уровней. За восемь месяцев 2018 года объем мобилизационных платежей в консолидированный бюджет Иркутской области за исключением акцизов на нефтепродукты составил 97 млрд рублей. Это выше показателя прошлого года на 13 млрд рублей.

В консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков, территориально расположенных в регионе, поступило 272 млрд рублей (+64 млрд рублей).

- При росте мобилизации платежей на 13 млрд рублей регион простимулирован федерацией только на 1,3 млрд рублей. Мы получаем только 1/16 часть от того, что мы мобилизуем в федеральный бюджет, - подчеркнул губернатор.