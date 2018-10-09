Сергей Левченко предложил предусмотреть в федеральном бюджете грантовую поддержку регионов

Москва, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие в парламентских слушаниях, где обсуждались параметры федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Он выступил с инициативой предусмотреть в федеральном бюджете грантовую поддержку регионов.

Как сообщает пресс-служба облправительства, слушания состоялись 8 октября в Совете Федерации ФС РФ под председательством спикера Верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко. Комментируя их итоги, Сергей Левченко отметил, что параметры проекта федерального бюджета были рассмотрены всесторонне. Предлагаемый документ является профицитным, сформирован, исходя из базового сценария социально-экономического развития. Для решения поставленных президентом России задач предусмотрен существенный рост социальных расходов, в том числе в сфере образования и здравоохранения.

При этом глава Иркутской области отметил, что стимулирование регионов к наращиванию мобилизуемых на местах платежей требует более внимательного подхода. Губернатор рассказал, что за восемь месяцев 2018 года в консолидированный бюджет Приангарья (за исключением акцизов на нефтепродукты) от налогоплательщиков, территориально расположенных в регионе, мобилизовано 97 млрд рублей, что выше 2017 года на 13 млрд рублей, или на 16%. В консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано 272,2 млрд рублей налогов и сборов, что выше уровня поступлений за аналогичный период прошлого года на 64 млрд рублей, или на 30,7%.

Проектом федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов для Иркутской области в следующем году межбюджетные трансферты предусмотрены в объеме 18,3 млрд рублей, что только на 1,3 млрд рублей (+8%) выше аналогичного показателя, распределенного в первоначальной редакции федерального бюджета на 2018-2020 годы. В 2020 году объем межбюджетных трансфертов для Иркутской области снижен до 14,6 млрд рублей, в 2021 году – до 13,1 млрд рублей.

– Таким образом, при росте мобилизации платежей в консолидированный бюджет Иркутской области на 13 млрд рублей и в федеральный бюджет на 64 млрд рублей регион простимулирован федерацией всего на 1,3 млрд рублей, – подчеркнул Сергей Левченко.

Также губернатор отметил, что только принятие федерального закона, исключающего с 1 января 2019 года движимое имущество из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций, приведет к выпадающим доходам региональных бюджетов в объеме 256 млрд рублей. Для Иркутской области эта цифра составит около пяти миллиардов рублей ежегодно. При этом из этих обозначенных потерь региональных бюджетов федеральный центр компенсирует лишь их четвертую часть – 59 млрд рублей.

По словам Сергея Левченко, ситуацию не спасают и изменения нормативов распределения налоговых доходов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации от акцизов на нефтепродукты и крепкий алкоголь. Для Иркутской области эти изменения позволят увеличить доходы областного бюджета в среднем всего на 1,5 млрд рублей в год.

– Подводя итог вышесказанному, считаю целесообразным предусмотреть в федеральном бюджете государственную поддержку субъектам Российской Федерации в виде грантов, рассчитанных пропорционально приросту платежей, мобилизованных в федеральный бюджет с территории соответствующего субъекта. Это необходимо для реализации эффективной региональной политики, соответствующей национальным целям и задачам, – подытожил Сергей Левченко.