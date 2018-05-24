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Экономика / Бизнес
25.05.2018

Сергей Левченко принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

Санкт-Петербург, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

Сегодня, 25 мая, в рамках ПМЭФ состоится пленарное заседание, на котором выступит президент РФ Владимир Путин.

Также на форуме пройдет презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

Сергей Левченко примет участие в пленарном заседании, выступит с докладом на бизнес-диалоге «Россия – Индия», на мероприятии также планируется подписание меморандума о взаимопонимании с некоммерческим партнерством «Деловой совет по сотрудничеству с Индией». В рамках ПМЭФ состоится подписание соглашения «О сотрудничестве между Иркутской областью и ПАО Сбербанк», пройдут встречи Сергея Левченко с генеральным директором «Фонда развития моногородов» Ильей Кривоговым, председателем Совета директоров «Группы Илим» Захаром Смушкиным. Также глава Иркутской области примет участие во встрече глав субъектов РФ с заместителем председателя правительства России по социальным вопросам Татьяной Голиковой и в ряде других мероприятий.

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