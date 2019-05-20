Сергей Левченко: проекты ИНК и Группы Илим могут попасть под защиту федерального закона

Иркутская область, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области два масштабных инвестиционных проекта могут попасть под защиту федерального закона. Об этом в своем инвестпослании 16 мая заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

– На федеральном уровне планируется принятие законодательства о защите и поощрении капиталовложений, – сообщил он. – В рамках этой работы федеральным центром совместно с правительством Иркутской области в качестве «пилотных» отобрано два масштабных инвестиционных проекта, реализуемых в нашем регионе.

По словам главы региона речь идет о проектах строительства целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске Группой Илим и создании газохимического комплекса в Иркутской области по выпуску полиэтилена и моноэтиленгликоля Иркутской нефтяной компанией. Он также отметил, что продолжается рассмотрение для включения в этот список и проекта освоения Зашихинского редкометалльного месторождения.

– Предусматривается, что после принятия федерального закона с этими компаниями будут подписаны соглашения, согласно которым они будут защищены от изменения законодательства и получат право на налоговые вычеты, – сообщил глава региона.