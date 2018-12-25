ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Экономика / Бизнес
26.12.2018

Сергей Левченко: региональная власть не может повлиять на цены на бензин

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Региональной власти пока не удалось повлиять на рост цен на ГСМ, однако, работа в этом направлении ведется. Об этом на пресс-конференции по итогам 2018 года сообщил губернатор Сергей Левченко.

- Официальных полномочий по регулированию цены на бензин у нас нет, - напомнил он. - У военных есть такое выражение: «этот вопрос не по моему окладу». То есть, решают люди, которые выше сидят. Хотя я хочу сказать, что наша нынешняя система влияния на цены, она и на федеральном уровне не очень выстроена. Дмитрий Анатольевич Медведев сказал «мы договорились с этими компаниями». То есть, речь не идет о каких-то нормативных документах, в результате принятия которых топливные компании снижали бы цены. Речь идет о договоренностях. Ну и я, по мере сил, участвую в этих договоренностях, - сообщил губернатор Иркутской области.

Напомним, в октябре этого года Сергей Левченко направил в ФАС запрос по поводу роста цен на бензин в Иркутской области. Однако, это не повлияло на ситуацию с ценами на топливо.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске