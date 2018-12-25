Сергей Левченко: региональная власть не может повлиять на цены на бензин

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Региональной власти пока не удалось повлиять на рост цен на ГСМ, однако, работа в этом направлении ведется. Об этом на пресс-конференции по итогам 2018 года сообщил губернатор Сергей Левченко.

- Официальных полномочий по регулированию цены на бензин у нас нет, - напомнил он. - У военных есть такое выражение: «этот вопрос не по моему окладу». То есть, решают люди, которые выше сидят. Хотя я хочу сказать, что наша нынешняя система влияния на цены, она и на федеральном уровне не очень выстроена. Дмитрий Анатольевич Медведев сказал «мы договорились с этими компаниями». То есть, речь не идет о каких-то нормативных документах, в результате принятия которых топливные компании снижали бы цены. Речь идет о договоренностях. Ну и я, по мере сил, участвую в этих договоренностях, - сообщил губернатор Иркутской области.

Напомним, в октябре этого года Сергей Левченко направил в ФАС запрос по поводу роста цен на бензин в Иркутской области. Однако, это не повлияло на ситуацию с ценами на топливо.