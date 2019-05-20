Сергей Левченко: ситуация с заводом по розливу воды в Култуке сказалась и на других проектах

Иркутская область, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ситуация с заводом по розливу воды в Култуке сказалась и на других проектах в Иркутской области. Об этом в рамках инвестпослания заявил губернатор региона Сергей Левченко.

– Каждый из присутствующих здесь слышал о признании незаконным заключения государственной экологической экспертизы на строительство завода по розливу воды в поселке Култук, – заявил он. – Безусловно, прозрачность и законность деятельности инвестора – это основа для эффективного взаимовыгодного сотрудничества между бизнесом и властью. Но, к сожалению, последствия принятого решения, а также сформированного информационного фона, существенно повлияли на реализацию иных проектов, необходимость и экологичность которых не вызывает сомнений.

Глава региона отметил, что не только инвесторы, но и органы власти при реализации проектов по созданию социальной и инженерной инфраструктуры, столкнулись с неурегулированностью отдельных вопросов порядка проведения общественных слушаний, а, следовательно, и с необходимостью их повторного прохождения.

– Это существенно сократит и без того короткий строительный сезон, – отметил губернатор. – Прошу присутствующих здесь представителей федеральных органов власти, Законодательного собрания оказать содействие правительству региона в скорейшем решении обозначенной проблемы.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА:

Строительство завода в поселке Култук Слюдянского района началось в январе 2019 года. Общий объем инвестиций составлял около 1,5 млрд рублей. Первый этап производства планировали запустить в этом году, второй и третий – до 2021 года, объем выпуска продукции к этому моменту должен был составить 528 тысяч литров в сутки, или 158 тысяч 400 кубометров воды в год. В активную фазу скандал вокруг строительства завода вступил в начале 2019 года, хотя речь о создании предприятия шла еще в 2017 году. Тогда проект получил одобрение губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который сейчас неожиданно сменил свою позицию.

В 2017 году официально озвучивалось, что собственником предприятия является ООО «АкваСиб», а ее основным соучредителем и инвестором – Дацинская водная компания. Это подтверждается и выпиской из ЕГРЮЛ: ООО «АкваСиб» создано в 2012 году и с тех пор состав ее учредителей не менялся. По словам представителей предприятия, инициатива включить его в реестр инвестиционных проектов Иркутской области исходила именно от губернатора Сергея Левченко. На пресс-конференции в Москве глава Приангарья заявил, что не знал о планах компании поставлять воду в КНР.

После того, как в 2012 году было создано ООО «АкваСиб», компания начала собирать все разрешительные документы. Как сообщили представители предприятия на пресс-конференции, процесс этот шел до 2016 года. Затем компания оформила в собственность земельные участки. Никаких нареканий до последнего времени деятельность предприятия со стороны властей не вызывала. На сайте регправительства проект упоминался, как минимум, в нейтральном ключе. В июне 2018 года на очередном инвестиционном совете тогда еще министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский докладывал о ходе работы над запуском предприятия. В августе того же года проект «АкваСиба» был затронут в связи с введением в Иркутской области Госплана.

Общественность забила тревогу сразу, как узнала, что завод в Култуке включат в реестр региональных инвестиционных проектов. Об этом стало известно 9 марта 2017 года, в апреле появилась информация о петиции против предприятия. Жители региона неоднократно писали жалобы, подписывали многотысячные петиции, пытались остановить стройку, но безрезультатно. До 2019 года дела шли ни шатко ни валко, но к февралю петиция собрала около 400 тысяч подписей, а к середине марта – уже 1,1 млн подписей. Все изменилось после того как на арене появилась организация «Экозащита 365», представители которой заявили, что на руках есть доказательства, что строительство завода в Култуке незаконно и может нанести серьезный вред экосистеме озера. Дальше события начали развиваться стремительно и получили федеральную огласку. После этого Сергей Левченко изменил свое отношение к проекту. Губернатор, который во время предвыборной гонки за кресло главы региона обещал «услышать голос каждого», в ситуации с Култуком отреагировал на возмущение населения только после того, как «сверху постучали». До этого на Сергея Левченко не повлияли даже сообщения о предварительных результатах прокурорской проверки предприятия, инициированной местными жителями.

О нарушениях прокуратура заявляла еще в начале февраля, первая реакция последовала в начале марта только после того, как сюжет об этом вышел на телевидении. Потом 4 марта председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил запрос в Генпрокуратуру по поводу завода, а 7 марта правительство Иркутской области заявило, что «прокуратура будет обращаться в суд для приостановления строительства завода». Федеральные СМИ 12 марта сообщали о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядится проверить на соответствие самым высоким экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал. Вслед за ним Сергей Левченко попросил Минприроды РФ проверить заключение госэкоэкспертизы по предприятию. Волна митингов против строительства завода прокатилась по городам России 24 марта 2019 года.

Кировский районный суд Иркутска 27 марта признал незаконным строительство завода. После этого площадку посетили депутаты Госдумы во главе с председателем комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым, который заявил, что собственник должен за свой счёт демонтировать все возведённые конструкции.