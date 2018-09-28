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Экономика / Бизнес
30.09.2018

Сергей Левченко: торговый оборот между Приангарьем и Китаем за год вырос на 37%

Иркутская область, 30.09.15 (ИА "Телеинформ"), - Вопросы сотрудничества между Иркутской областью и Китаем обсудили губернатор Иркутской области Сергей Левченко и представители делегации Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, открывая встречу, глава региона отметил, что этот год и будущий являются годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. Иркутская область готова расширять двустороннее взаимодействие, в том числе в сельском хозяйстве, разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве промышленных предприятий, туризме, создании индустриальных парков. Взаимодействие в этих сферах имеет широкие реальные перспективы.

– Наши двусторонние отношения характеризуются высокой динамикой развития, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях. С 2001 года Китайская народная республика является лидером среди внешнеторговых партнеров Приангарья, – подчеркнул губернатор. – На 37% увеличился торговый оборот между регионом и Китаем в 2017 году в сравнении с 2016 годом и составил 3,9 млрд долларов США. Темпы роста сохраняются и в текущем году. В 2016 году в Пекине в было открыто представительство региона, оно располагается в Торговом представительстве РФ.

– В составе нашей делегации девять членов Всекитайского собрания народных представителей из разных провинций и городов. Цель наших визитов – расширение двусторонних контактов и укрепление результатов совместного сотрудничества. Мы рады посетить Иркутскую область, у которой давние прочные связи с регионами Китая, – пояснил депутата ВСНП, генеральный секретарь комитета комсомола провинции Анхуэя господин Кон Тао.

В ходе встречи речь шла о расширении межрегионального сотрудничества. Обе стороны отметили, что в данной сфере есть над чем работать. Как рассказал Сергей Левченко, на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоялся в июне этого года, и в рамках Восточного экономического форума подтверждено намерение по укреплению контактов региона с китайской провинцией Шаньдун. Итогом должно стать соглашение о сотрудничестве. Также регион работает над развитием дружественных связей с Маньчжурией.

Кроме того, обсуждались перспективы сотрудничества в сфере бизнеса, туризма и более системного обмена детскими делегациями.

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