Сергей Левченко участвует в Петербургском международном экономическом форуме

Санкт-Петербург, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Санкт-Петербурге 6 июня открылся 23-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Участие в мероприятии принимает губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом президента Российской Федерации Владимира Путина. Главная тема форума – «Формируя повестку устойчивого развития». Программа мероприятия состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего». В программе около 120 мероприятий, в том числе пленарные заседания, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Сергей Левченко примет участие в пленарных заседаниях, заседании консультативной комиссии Государственного совета РФ по вопросу «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов» под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Также запланированы рабочие встречи губернатора с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым, с исполнительным директором АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» Ильей Ковалевым.

В рамках форума запланировано подписание плана мероприятий по реализации соглашения между правительством Иркутской области и Советом министров республики Крым о социально-экономическом и культурном сотрудничестве и соглашения о развитии рынка производства и использования сжиженного природного газа между правительством Иркутской области и ООО «Газпром СПГ технологии».

Также будут подписаны соглашения о сотрудничестве с правительством республики Хакасия; с АО «Газпромбанк»; ряд соглашений о взаимодействии с федеральными Министерствами и крупными компаниями, осуществляющими свою деятельность на территории Иркутской области, по реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Братске.

Кроме того, состоится подписание дополнительного соглашения с АО «Группа «Илим» о социально-экономическом сотрудничестве.