ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Экономика / Бизнес
10.08.2018

Сергей Левченко участвует в заседании комиссии по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона

Камчатский край, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 10 августа принимает участие в заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, заседание проходит под председательством главы кабинета министров России Дмитрия Медведева в Камчатском крае. Председатель правительства РФ отметил, что комиссия работает в обновленном составе.

В повестке дня четыре основные темы: планы работы в экономике и социальной сфере, реализация крупных инвестиционных проектов, создание инфраструктуры для экспорта товаров, а также вопросы экологического туризма.

– Мы за последние годы приняли целый комплекс мер, которые направлены на развитие Дальнего Востока и Байкальского региона. Это и территории опережающего развития, и свободный порт – модель свободного порта, и программа дальневосточного гектара. На 10 лет закрепили неизменность налоговых условий для проектов в ТОР и свободном порту. Сохранили также на 10 лет сниженные тарифы страховых взносов для компаний, которые станут резидентами территории опережающего развития до конца 2025 года, – то есть 7,6% вместо 30%, – подчеркнул Дмитрий Медведев.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске