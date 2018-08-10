Сергей Левченко участвует в заседании комиссии по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона

Камчатский край, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 10 августа принимает участие в заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, заседание проходит под председательством главы кабинета министров России Дмитрия Медведева в Камчатском крае. Председатель правительства РФ отметил, что комиссия работает в обновленном составе.

В повестке дня четыре основные темы: планы работы в экономике и социальной сфере, реализация крупных инвестиционных проектов, создание инфраструктуры для экспорта товаров, а также вопросы экологического туризма.

– Мы за последние годы приняли целый комплекс мер, которые направлены на развитие Дальнего Востока и Байкальского региона. Это и территории опережающего развития, и свободный порт – модель свободного порта, и программа дальневосточного гектара. На 10 лет закрепили неизменность налоговых условий для проектов в ТОР и свободном порту. Сохранили также на 10 лет сниженные тарифы страховых взносов для компаний, которые станут резидентами территории опережающего развития до конца 2025 года, – то есть 7,6% вместо 30%, – подчеркнул Дмитрий Медведев.