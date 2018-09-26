Сергей Левченко внёс в Заксобрание Иркутской области законопроект о корректировке бюджета

Иркутская область, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внёс в Законодательное собрание проект закона об изменениях в региональный бюджет на 2018 года и плановый период 2019 и 2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Объём прогнозируемых доходов в текущем году предлагается увеличить на 11,9 млрд рублей и утвердить в сумме 149,6 млрд рублей, расходы – на 10,2 млрд, до 152,9 млрд рублей.

Наибольший прирост доходной части дают дополнительные поступления от налога на прибыль предприятий – 8,6 млрд рублей. Также с увеличением предлагается утвердить налог на доходы физических лиц, налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения, транспортный налог, налог на добычу полезных ископаемых и другие налоги и платежи.

Напомним, 24 сентября первый заместитель губернатора – председатель правительства иркутской области Руслан Болотов на заседании регионального кабинета министров озвучил основные направления, по которым в 2018 году из областного бюджета планируется выделить дополнительные средства. Так, субвенцию на дошкольное и общее образование предлагается увеличить на 3,3 млрд рублей. На сбалансированность местных бюджетов планируется направить дополнительно 2,4 млрд рублей. На мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства закладывается сумма более одного миллиарда рублей. На поддержку сельхозпредприятий предлагается добавить около 0,3 млрд рублей. Для завершения расселения граждан из аварийного жилого фонда в городе Братске планируется дополнительно выделить 104 млн рублей.

Рассмотрение предлагаемой корректировки областного бюджета депутатами Законодательного собрания планируется на сессии регионального парламента в октябре.