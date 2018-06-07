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08.06.2018

Сергей Шеверда: большинство охотпользователей Иркутской области в лесу находятся нелегально

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области насчитывается 114 охотпользователей. Из них только 17 имеют договоры аренды на лесные участки. Об этом 8 июня на пресс-конференции рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

– Если охотпользователь не имеет договора аренды лесного участка, он не имеет права строить зимовья, путики (охотничьи тропы – прим. ред.), солонцы. Ничего не имеет права делать, никакую инфраструктуру развивать. У нас только 17 охотпользователей имеют договора, то есть легально находятся в лесу, – рассказал министр.

Договор аренды предполагает, что у каждого охотпользователя должен быть проект освоения лесов. Это, в свою очередь, автоматически предусматривает создание пункта сосредоточения пожарного инвентаря на арендованном участке. Это значит, говорит Сергей Шевреда, что в процесс будет вовлечено большое число людей, ответственных за обширные профилактические мероприятия на территориях, а также предупреждать лесные пожары.

Министр заявил, что ведомство планирует проводить работу по заключению соотвествующих договоров со всеми охотпользователями региона.

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