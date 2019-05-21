|Экономика / Бизнес
|21.05.2019
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Сергей Шеверда отправился инспектировать лесничества Иркутской области
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Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда по поручению губернатора находится в рабочей поездке по лесничествам. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Глава министерства проверяет готовность дежурных и пожарно-химических станций к пожароопасному сезону. На сегодняшнюю дату Сергей Шеверда проверил Усольское, Аларское, Зиминское, Заларинское, Балаганское, Нижнеудинское, Тайшетское, Бирюсинское и Братское лесничества.
По всем выявленным недочётам в работе и оснащении пожарно-химических станций министром даны поручения лесхозу Иркутской области об их устранении и обеспечении в трехдневный срок станций горюче-смазочными материалами, продуктами и инвентарем.
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