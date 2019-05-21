Сергей Шеверда отправился инспектировать лесничества Иркутской области

Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 16 по 17 мая прошел очередной «Байкал Бизнес Форум». Это мероприятие с каждым годом становится все популярнее у предпринимательского сообщества Иркутской области. Если в первом форуме три года назад принимали участие 300 человек, то сейчас уже – около двух тысяч.