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Экономика / Бизнес
13.03.2019

Сергей Сокол и Сергей Чемезов обсудили сотрудничество между «Ростехом» и Приангарьем

Иркутская область, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочая встреча генерального директора государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова и спикера Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола состоялась 11 марта в Москве. Стороны обсудили направления сотрудничества между регионом и госкорпорацией.

Как сообщает пресс-служба ЗС, председатель областного парламента рассказал гендиректору «Ростеха» о социально-экономической ситуации в регионе. Сергей Сокол и Сергей Чемезов также обсудили роль предприятий «Ростеха» в наращивании промышленного потенциала Иркутской области.

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