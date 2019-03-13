Сергей Сокол и Сергей Чемезов обсудили сотрудничество между «Ростехом» и Приангарьем

Иркутская область, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочая встреча генерального директора государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова и спикера Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола состоялась 11 марта в Москве. Стороны обсудили направления сотрудничества между регионом и госкорпорацией.

Как сообщает пресс-служба ЗС, председатель областного парламента рассказал гендиректору «Ростеха» о социально-экономической ситуации в регионе. Сергей Сокол и Сергей Чемезов также обсудили роль предприятий «Ростеха» в наращивании промышленного потенциала Иркутской области.