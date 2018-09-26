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Экономика / Бизнес
27.09.2018

Сергей Сокол: нам надо заставить экономику Иркутской области бурлить

Иркутская область, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Властям Иркутской области необходимо уделять особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, ведь это основа экономики. Такого мнения придерживается председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол.

– Когда экономика региона основывается на одном становом хребте, то это может привести к перекосам. Нам надо подумать над тем, чем мы можем помочь бизнесу, у нас много предприимчивых людей, им надо помогать: оказывать поддержку стартапам, помогать непосредственно при реализации идей, – отметил в беседе с журналистами спикер ЗС 27 сентября.

Он убежден, что власти должны сосредоточится на экономике региона. Ведь социальные проблемы известны всем.

– Бизнес должен чувствовать себя уверенно, инвестиционная привлекательность нашей территории зависит от того, насколько мы поощряем бизнес. Нам надо заставить экономику области бурлить. Тогда и решим все социальные проблемы. У нас достаточно инструментов, чтобы повысить инвестиционную привлекательность. Почему ими не пользуются - я не знаю. Мне надо пообщаться с исполнительной властью. Возможно, мы вместе выработаем подход для развития Иркутской области в этом направлении, – заявил Сергей Сокол.

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