Сергей Сокол – о том, когда Заксобрание утвердит Стратегию развития Иркутской области

Иркутская область, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Когда Стратегия социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года будет соответствовать уровню региона, тогда Законодательное собрание и утвердит его. Об этом на пресс-конференции 27 сентября заявил спикер ЗС Сергей Сокол, комментируя вопрос журналиста, касающийся концепции «пятилеток», предложенной губернатором Сергеем Левченко.

– У нас нет Стратегии. Для любого региона, а уж тем более для такого, как Иркутская область, такая ситуация не допустима. Идея о планировании здравая. Хотя пять лет – это немного. Но даже это неплохо, учитывая нашу ситуацию. Но вот каково содержание этого пятилетнего плана – другой вопрос. Когда Стратегия социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года будет соответствовать уровню региона, то Законодательное собрание и утвердит его. Даже если придется нарушить все установленные законом сроки. Надеюсь, никто за это не сядет, – добавил Сергей Сокол.

Напомним, Стратегия неоднократно вносилась губернатором на рассмотрение Законодательного собрания. Однако каждый раз у депутатов возникало множество вопросов к его качеству. Парламентарии посчитали, что предложенный им документ слабоват с точки зрения своего содержания.