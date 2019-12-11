Сергей Сокол обсудил развитие Усть-Кутского района с главами поселений и жителями

Усть-Кутский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол обсудил перспективы развития территории с главами поселений Усть-Кутского района. Участие во встрече также приняли мэр Усть-Кутского района Тамара Климина и мэр Киренского района Кирилл Свистелин, глава Усть-Кута Александр Душин, а также депутаты местных дум, сообщает пресс-служба ЗС. – В Усть-Кутском районе реализуются масштабные инвестиционные проекты, что дает ряд преимуществ по сравнению с другими территориями области. Но кардинально это не меняет ситуацию, для создания комфортных условий здесь необходимо строить и ремонтировать школы, детские сады, учреждения культуры, дополнительного образования и спорта, благоустраивать территорию, приводить в порядок дороги и жилищно-коммунальное хозяйство, общественный транспорт, сферу здравоохранения. Депутаты Законодательного собрания – ваши надежные помощники. Мы готовы помочь с продвижением ваших интересов, включением финансирования необходимых объектов в областной бюджет, – отметил Сергей Сокол. Важной темой обсуждения стали межбюджетные отношения. В частности, главы поселений говорили о необходимости пересмотра нормативов налоговых отчислений в пользу муниципальных образований, чтобы предоставить муниципалитетам большую самостоятельность. Например, мэр Киренского района Кирилл Свистелин высказал мнение о необходимости принятия на федеральном уровне решения об отчислении в местные бюджеты доли от налога на добычу полезных ископаемых, в частности нефти и газа. Многие из участников встречи поднимали вопрос о дорожном строительстве и ремонте дорог, поскольку расстояние между населенными пунктами в северных районах может быть очень большим. Так, годами не решался вопрос строительства моста через реку Кута. Сергей Сокол рассказал, что с участием депутата Законодательного собрания Магомеда Курбайлова подготовлена проектно-сметная документация на мост, на которую несколько дней назад получено положительное заключения экспертизы. Теперь депутаты будут добиваться выделения финансирования из областного бюджета при его корректировке. Обсуждался и вопрос транспортной доступности в целом, в частности, пассажирские авиаперевозки, стоимость билетов и состояние северных аэропортов. Этот вопрос находится на контроле комитета по собственности и экономической политике ЗС. Обсуждались темы лесных пожаров, благоустройства, исполнения наказов избирателей. Спикер областного парламента отметил, что многие вопросы, касающиеся пожеланий жителей по благоустройству, можно решить с помощью проекта «Народные инициативы», финансирование которого на следующий год по инициативе депутатов было увеличено до 850 миллионов рублей. Сергей Сокол также встретился с представителями общественности, в том числе представителями недавно сформированной Общественной палаты Усть-Кутского района. Активисты также рассказывали о тех проблемах, которые волнуют жителей. Среди них – отлов и содержание бездомных собак, бесплатное питание школьников, работа почтовых отделений, состояние электрических сетей. Один из вопросов касался нехватки средств для выплаты заработной платы учителям и необходимости корректировки нормативов финансирования образовательных учреждений. Сергей Сокол подтвердил, что, несмотря на все требования депутатов заложить в областном бюджете в полном объеме деньги на зарплату педагогов до конца года, выяснилось, что средств не хватает. В связи с чем на сессии, которая состоится на этой неделе, будет проводиться корректировка областного бюджета, в результате которой на зарплату бюджетникам в этом году будут дополнительно выделены средства. Сергей Сокол пообещал, что Законодательное собрание продолжит обсуждать планы по развитию каждой территории с представителями общественности. – Уверен, что такой подход покажет свою эффективность, – подчеркнул спикер областного парламента. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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