Сергей Сокол передал работникам АНХК грамоты от Минэнерго РФ

Ангарск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол вручил 15-ти лучшим работникам АО «Ангарская нефтехимическая компания» Почетные грамоты, переданные министерством энергетики Российской Федерации. Торжественная церемония вручения была приурочена ко Дню химика, сообщает пресс-служба Заксобрания. – Нефтехимическая промышленность – одна из важнейших в экономике Иркутской области. Ваше предприятие – флагман этой отрасли и крупное градообразующее предприятие на протяжении уже нескольких десятилетий, – отметил Сергей Сокол, обращаясь к присутствующим на собрании работникам компании. – Переработка девяти миллионов тонн нефти в год, 260 наименований продукции, около восьми тысяч рабочих мест, свыше полутора миллиардов рублей отчислений в областной бюджет только за прошлый год – эти цифры впечатляют. Спикер выразил признательность руководству АО «АНХК» за непрерывную работу по развитию территории присутствия. Создание новых рабочих мест, социальные гарантии для сотрудников, внимание к вопросам экологии – эти задачи, по словам Сергея Сокола, всегда на повестке дня компании. Также он подчеркнул, что основным ресурсом предприятия всегда были и остаются его работники – настоящие профессионалы своего дела, увлеченные, энергичные и ответственные. От имени коллег по депутатскому корпусу Сергей Сокол поздравил коллектив АНХК с профессиональным праздником и пожелал новых достижений и динамичного развития. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: ангарск

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