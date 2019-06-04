Сергей Сокол примет участие в работе ПМЭФ 2019

Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Участие в работе Петербургского международного экономического форума примет председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.

Ключевая тема форума, который пройдет с 6 по 8 июня, посвящена формированию повестки устойчивого развития, сообщает пресс-служба ЗС. Речь пойдет как о развитии глобальной экономики и влияющих на нее факторах, так и о сохранении окружающей среды, рациональной эксплуатации природных ресурсов, удовлетворении текущих потребностей без ущерба для будущих поколений.

Деловая программа ПМЭФ 2019 включает целый спектр различных мероприятий по актуальным вопросам. Среди них – реформа в сфере обращения с ТКО, цифровые технологии в промышленности, будущее образования и здравоохранения, формирование туристко-рекреационных зон и экотуризм, формирование инновационной экономики в регионах, сотрудничество с КНР в нефтяной и энергетической отраслях. 7 июня состоится пленарное заседание форума, на котором выступит президент Российской Федерации Владимир Путин.

Напомним, ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед нашей страной, развивающимися рынками и миром в целом.