Сергей Сокол принимает участие в Красноярском экономическом форуме

Иркутская область, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол примет участие в работе Красноярского экономического форума.

Спикер побывает на пленарной сессии, а также совместном заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в СФО и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», сообщает пресс-служба ЗС.

Открывающее пленарное заседание будет посвящено вопросам национальной конкурентоспособности. С докладом выступят заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, профессор школы государственного управления имени Ли Куан Ю (Сингапур), председатель правления, генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский и другие эксперты.

Основным вопросом повестки дня «Большого» совета МА «Сибирское соглашение» станет рассмотрение межрегионального проекта МАСС «Развитие межрегиональной авиамаршрутной сети Сибири с использованием региональной и малой авиации».

Напомним, Красноярский экономический форум в 2019 году проходит 28-30 марта в МВДЦ «Сибирь» в Красноярске. КЭФ пройдет в формате Российского саммита конкурентоспособности. Ведущие мировые экономисты, представители российского бизнеса, члены правительства России и главы регионов обсудят самые актуальные аспекты конкурентоспособности ключевых секторов экономики, корпораций, регионов, городов и качества государственного регулирования.