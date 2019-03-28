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29.03.2019

Сергей Сокол принял участие в заседании по развитию малой авиации, обеспечению и энергобезопасности в СФО

Иркутская область, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол принял участие в совместном заседании совета при полномочном представителе президента России в Сибирском Федеральном округе и совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», которое проходит в рамках Красноярского экономического форума.

Участниками заседания стали главы регионов и председатели представительных органов субъектов РФ, сообщает пресс-служба ЗС.

Одним из ключевых вопросов заседания стал проект «Развитие межрегиональной авиамаршрутной сети Сибири с использованием малой авиации».

– Транспортная доступность – крайне злободневный вопрос для всех регионов Сибири из-за их протяженности и наличия большого числа отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. И конечно, малая авиация в этом играет ключевую роль. В Иркутской области многие аэропорты, особенно в северных территориях, находятся в упадочном состоянии, поэтому мы должны работать над комплексным решением по развитию сети малой авиации, в том числе с привлечением государственно-частного партнерства, – отметил Сергей Сокол.

Также обсуждался вопрос повышения эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов власти по обеспечению энергетической безопасности регионов. В частности, речь шла о модернизации угледобывающих предприятий, использованию золошлаковых отходов от сжигания угля в хозяйственном обороте и так далее.

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