Сергей Сокол: рост заработной платы медиков должен быть реальным

Москва, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Механизмы привлечения медиков на работу в государственные учреждения должны быть усовершенствованы. В первую очередь, это касается реального повышения заработной платы. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол по итогам заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

Как сообщает пресс-служба ЗС, темой заседания стало состояние качества и доступности медицинской помощи гражданам Российской Федерации и формирование системы защиты прав пациентов. Основными спикерами на заседании выступили глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин, министр здравоохранения России Вероника Скворцова, первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко.

Валентина Матвиенко отметила, что особое внимание нужно обратить на педиатрию, а также на первичное звено здравоохранения. Острой проблемой она назвала низкую обеспеченность медицинскими кадрами, особенно в сельской местности, малых городах и труднодоступных районах, а также обратила внимание на то, что не должно быть перебоев в снабжении жизненно необходимыми лекарствами, завышения цен на препараты. Спикер СФ подчеркнула и важность защиты прав пациентов.

– В этой связи необходимо совершенствовать эффективность страховой медицины, – сказала Валентина Матвиенко.

Также было предложено рассмотреть варианты организации общественного контроля в сфере медицинского страхования.

– Необходимо обеспечить баланс интересов, как гражданина, так и институтов, структур, оказывающих ему страховые медицинские услуги, – отметила глава СФ.

Вячеслав Володин сообщил, что Государственная Дума к следующей встрече с Министром здравоохранения Вероникой Скворцовой в рамках «правительственного часа» подготовит карту нехватки медицинских кадров в регионах.Председатель Госдумы также отметил, что совместно с регионами надо проработать вопрос профориентации школьников и подготовки студентов.

– Надо, чтобы практику студент проходил в той больнице, которая его потом примет. Правильно было бы, чтобы высшая школа обеспечивала общежитиями тех, кто едет по направлению учиться. Должны быть определенные преференции, возможно, через дополнительные стипендии на региональном уровне – это также подкрепляло бы мотивацию, – подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол отметил, что в регионе уже действует ряд мер по привлечению медицинских кадров, в частности, дополнительные стипендии для студентов-медиков, а также обеспечение жильем. Однако главным фактором привлекательности для специалистов остается достойная заработная плата и ее справедливое начисление.

– В Законодательное собрание обращались трудовые коллективов больниц по вопросам справедливого начисления заработной платы. Врачи и медицинский персонал должны ощущать ее реальный рост. Особенно, если мы хотим сохранить и привлечь в эту сферу квалифицированные кадры, – подчеркнул Сергей Сокол.