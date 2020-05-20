Сергей Сокол возглавит рабочую группу по подготовке предложений по нормализации экономики Иркутской области

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области при Волонтерском центре на базе регионального отделения «Единой России» будет создана рабочая группа по подготовке предложений по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и доходов граждан. Эксперты будут вести совместную работу с представителями бизнеса, общественности и при учете мнения граждан. Рабочую группу возглавит секретарь ИРО партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Сокол, сообщает пресс-служба политической организации.

Ранее Сергей Сокол уже направлял в адрес врио губернатора обращение о необходимости принятия срочных мер на региональном уровне по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, которые были разработаны по итогам совещания депутатов фракции «Единая Россия» с президентом союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексеем Соболем и представителями бизнес-сообщества Иркутской области.

В дальнейшем нормативно-правовые акты были использованы при разработке законопроекта «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», устанавливающем налоговые льготы для предпринимателей, пострадавших в результате пандемии коронавируса, который вчера был принят в первом чтении на сессии Законодательного собрания Приангарья.

Кроме этого, на федеральном уровне Сергей Сокол добился включения части предложений в пакет мер поддержки, предлагаемых Комиссией по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Госдумы к оперативному принятию.

Напомним, в Иркутской области Волонтерский центр «Единой России» под руководством Сергея Сокола действует с 26 марта. На текущий момент добровольцы оказали адресную помощь 3790 жителям региона. За правовой поддержкой на номер «горячей линии» обратилось 111 человек. Также силами Волонтерского центра «Единой России» для больниц Иркутска удалось приобрести транспорт. Кроме этого, были доставлены продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты для сотрудников медицинских учреждений области. Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья.

КООРДИНАТЫ:

Для того чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 8914 955 75 33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары. Связаться с юристами-волонтерами можно по номеру 89140051905.