Сергей Сокол заявил, что в регионе необходимо развивать социально ориентированное и эффективное лесопользование

Усть-Кут, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Лесопользование в Иркутской области должно быть социально ориентированным и экономически эффективным. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол в ходе рабочей встречи в Усть-Куте с президентом национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Алексеем Желнеевым по вопросам развития лесоперерабатывающей отрасли на территории Усть-Кутского района, сообщает пресс-служба ЗС.

– Лесная промышленность – одна из ведущих отраслей в экономике региона, поэтому важно поддерживать те предприятия, которые работают цивилизованно и ответственно. Не должно возникать проблем с лесными пожарами, незаконной вырубкой леса и другими противозаконными действиями, – сказал Сергей Сокол.

Спикер также отметил, что «Инд Тимбер» – крупнейшая лесоперерабатывающая компания в Иркутской области, входящая в «Русский лес», взялась за решение острого вопроса утилизации отходов лесопереработки.

Алексей Желнеев рассказал, что сегодня в «Инд Тимбер» около 1,3 тысячи сотрудников, предприятие выплачивает около 400 миллионов рублей налогов, оказывает помощь муниципалитетам.

Присутствовавший на встрече глава Усть-Кута Александр Душин отметил, что помимо непосредственных сотрудников предприятия, к его работе так или иначе имеют отношение еще сотни человек – это те, в частности, кто занимается упаковкой и доставкой древесины, погрузкой, кто производит пеллеты из отходов лесопиления.

Мэр Усть-Кутского муниципального образования Тамара Климина рассказала, что только в бюджет района поступает более 50 миллионов рублей от обозначенного предприятия в виде НДФЛ, кроме того – оказывается помощь в тушении лесных пожаров, неиспользуемые остатки древесины бесплатно раздают на дрова.

– Необходимо решать и вопрос организации подготовки специалистов, необходимых на предприятии, по программе среднего профессиональном образования на базе Усть-Кутского промышленного техникума. Это придало бы и новый импульс развитию образовательного учреждения, – уверена Тамара Климина.

По словам мэра Киренского района Кирилла Свистелина, его район, где идет заготовка древесины, также заинтересован в расширении социального партнерства с «Инд Тимбер» и ассоциацией лесопромышленников «Русский лес».

– От разговоров про глубокую переработку древесины давно нужно переходить к делу. Здесь мы видим пример того, что даже отходы идут в работу – для производства экологического вида топлива. Подобная практика должна быть распространена и в других территориях региона, – заявил Сергей Сокол.