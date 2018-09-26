Сергей Сокол заявил о необходимости программного решения проблем муниципалитетов

Иркутская область, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Региональным властям, в том числе, Законодательному собранию Иркутской области, необходимо навести порядок в муниципалитетах. Там нерешенными остаются множество проблем. Об этом 27 сентября на пресс-конференции заявил председатель Заксобрания Сергей Сокол.

– Надо для начала эти проблемы сгруппировать по блокам, чтобы понять, где можно сформировать программы, а не решать проблемы точечно. Нужно понять, кому и сколько денег надо, оценить масштаб бедствия, понять можем ли мы надеяться на поддержку со стороны федеральных властей или будем рассчитывать только на себя, – заявил он.

По словам спикера, нехватку бюджетных средств можно компенсировать за счет партнерства с хозяйствующими субъектами. При этом он отметил, что со многими крупными структурами нет соглашений, и это надо исправить.

– В решении проблем муниципалитетов важна роль Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Мне не совсем понятно, что с ней происходит в последнее время. Она в каком-то упадническом состоянии. Ее надо возродить. Ассоциация – важный элемент коммуникации между региональной власть и муниципалитетами. Именно с ней мы должны обсудить дальнейшую жизнь территорий, – заявил Сергей Сокол.

Также он отметил, что Заксобрание продолжит хорошую традицию по тесному сотрудничеству с областным центром.

– Мне все муниципалитеты дороги, но Иркутск – это лицо региона, мы должны трепетно относиться к городу. Будем помогать мэру во всех его стремлениях сделать жизнь в Иркутске лучше, – добавил спикер ЗС.

В целом, по его словам, в повестке работы Законодательного собрания множество общих вопросов. Это работа с молодежью, доступность транспорта, качество оснащения школ и больниц, особенно в отдаленных территориях, увеличение финансирования расходов на каждого ученика в школах. Все это требует законодательного регулирования.

– Неважно, кто будет вносить в парламент соответствующие законопроекты. Главное, чтобы профильные комитеты понимали и чувствовали все вопросы, конструктивно обсуждали их с правительством. Нет цели принимать законы для пиара. Нам это не нужно. Надо, чтобы Законодательное собрание и правительство были в согласии по части того, что нам нужно реализовывать, – подчеркнул Сергей Сокол.