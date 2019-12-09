Сергей Сокол заявил о важности системной работы с крупными предприятиями Иркутской области

Иркутская область, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В территориях Иркутской области необходимо вести системную работу с крупными предприятиями, а не решать вопросы точечно, заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.

Как сообщает пресс-служба ЗС, об этом он сказал в ходе совещания, посвященного вопросу строительства магистрального газопровода «Сила Сибири». Речь шла в первую очередь о взаимодействии подразделений «Газпрома» с муниципальными образованиями с учетом интересов территорий. Во встрече приняли участие директор Иркутского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Александр Пыкин, глава Усть-Кута Александр Душин, мэр Усть-Кутского района Тамара Климина и мэр Киренского района Кирилл Свистелин.

Сергей Сокол акцентировал внимание на том, что 2 декабря президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели торжественный запуск газопровода, по которому газ с месторождений Восточной Сибири – Ковыктинского в Иркутской области и Чаяндинского в Якутии – начнут поставлять на внутренний рынок и в Китай.

– Реализация этого стратегического проекта должна улучшать благосостояние районов, по которым проходит трубопровод, – подчеркнул спикер.

Собравшиеся рассмотрели целый перечень проблемных вопросов. В частности, речь шла о необходимости ремонта дорог, которыми пользуются промышленники, о регистрации в территориях обособленных предприятий для повышения налоговых отчислений в муниципальные бюджеты, о земельных участках для рабочих поселков предприятий и их дальнейшей рекультивации, о переквалифицировании кадров на местах в соответствии с потребностями предприятий, о создании в местных школах профильных классов.

– Вопросы, которые мы обсудили сегодня, требуют пристального внимания на постоянной основе. Иркутская область должна плотно взаимодействовать со стратегическими предприятиями, добиваясь планомерной и комплексной работы, не перекладывая решение проблем на мэров территорий. Наша общая задача – эффективное развитие территорий. В этом заинтересованы и власть, и бизнес, и самое главное – жители городов и поселков, – сказал Сергей Сокол.