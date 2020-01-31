Сергей Янчуков рассказал о скором завершении строительства рудника Наседкино

Забайкальский край, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Янчуков, основатель золотодобывающей компании «Мангазея Майнинг», рассказал о скором завершении строительства самого масштабного предприятия — рудника Наседкино.

- Добыча золота в России остается перспективным делом, - уверен Янчуков.

На этой неделе на главном месторождении его компании начался завершающий этап строительства золотодобывающего предприятия. Его старт ознаменовал плановый пуск электроэнергии по вновь построенной линии электропередач 110 кВ Давенда-Наседкино. Рудник Наседкино к краевой электросети подключили специалисты «Россети Сибирь» в Забайкалье. Теперь решился вопрос с обеспечением вахтового поселка постоянной электроэнергией.

Золотодобывающему дивизиону «Мангазея Золото» принадлежат также рудники в районах Савкино и Кочковское Забайкальского края. Разработка Савкино стала одним из первых проектов на территории опережающего развития (ТОР), которая была создана указом правительства в 2019 году.

Наседкино — самый масштабный проект «Мангазея Майнинг». Сам Янчуков называет его ключевым в золотодобывающем бизнесе. Предприятие построено с использованием самых современных материалов и технологий. К строительству подошли основательно – щебень для бетона везли из другого региона, чтобы обеспечить морозостойкость фундамента.

Запустить рудник, как рабочий объект, планируется весной.

Совокупные вложения ГК «Мангазея» в проект месторождения Наседкино оцениваются в 13,6 млрд рублей. По международной классификации запасы рудника Наседкино превышают 19 тонн золота. Ежегодно на новом месторождении ГК «Мангазея» будет перерабатывать 1 млн тонн руды и извлекать до 3 тонн золота.

Предприятие сможет обеспечить до 600 рабочих мест, большую часть которых займут местные жители.