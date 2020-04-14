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Экономика / Бизнес
15.04.2020

Сервис DocDoc организовал тестирование на коронавирус для компаний экосистемы Сбербанка и их партнеров

Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сервис DocDoc (входит в экосистему Сбербанка) начинает тестирование на коронавирус COVID-19 для сотрудников и партнеров компаний экосистемы Сбербанка, не ушедших в режим самоизоляции.

Как сообщает пресс-служба финансовой организации, первыми тестирование начнут «Ситимобил», «Самокат», «СберМаркет», так как услуги этих компаний экосистемы Сбербанка сейчас очень востребованы среди населения России и их стабильная работа крайне важна. Курьеры, водители, подключенные к указанным сервисам, а также офисные сотрудники этих компаний будут регулярно проходить тест на вирус с помощью сервиса DocDoc. Первые тестирования уже прошли 10 апреля более 500 сотрудников Сбербанка в Москве.

Данное тестирование направлено на выявление бессимптомного течения заболевания. Это позволит компаниям обезопасить клиентов, пользующихся их услугами во время изоляции, а также поможет избежать заражений среди сотрудников на предприятиях.

Алгоритм тестирования включает в себя забор биоматериала (из ротоглотки) медицинским сотрудником. Забор осуществляется с помощью мобильно-выездных бригад или клиник. Сам анализ проводится в лаборатории с помощью технологии ПЦР-исследования. На текущий момент работа ведется с десятью лабораториями. Руководитель на предприятии и сотрудник получат результаты исследований онлайн в личном кабинете DocDoc. В случае положительного результата анализа руководитель направит сотрудника с работы на карантин. Тестирование будет проводиться на регулярной основе.

– Забота о тех, кто сейчас по долгу службы не может уйти на удаленный режим работы и каждый день продолжает взаимодействовать с большим числом людей, крайне важна для Сбербанка. В нашей экосистеме есть компании, сервисы которых стали еще более востребованы в этот непростой период. Мы рады, что у нас есть возможность поддержать наших коллег, причем осуществлять это с помощью компании, также входящей в периметр нашей экосистемы, – комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

– Я хочу поблагодарить всех ответственных работодателей, которые предпринимают все возможные меры для защиты своих клиентов и сотрудников в это непростое время. Со своей стороны мы постарались сделать процесс тестирования максимально доступным для большого числа человек, чтобы таким образом построить дополнительный барьер безопасности для всех граждан, – говорит основатель сервиса DocDoc Дмитрий Петрухин.

– «Ситимобил» прикладывает максимальные усилия, чтобы сделать такси самым безопасным способом передвижения по городу во время режима самоизоляции. Мы не можем рисковать безопасностью наших пользователей и водителей, и если мы выясняем, что водитель контактировал с заболевшим коронавирусом, то должны отключить его от сервиса. Вместе с DocDoc мы сможем тестировать водителей на коронавирус на базе нашего «Дома такси» и еще оперативнее реагировать в таких случаях, чтобы предотвратить распространение вируса. Как мы ранее заявляли, «Ситимобил» оказывает финансовую поддержку водителям во время простоя из-за карантина или заболевания коронавирусом, – отмечает исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.

– Мы дорожим безопасностью наших сотрудников и покупателей. Только за последний месяц «Самокат» принял на работу более 1000 курьеров в Москве и Санкт-Петербурге. С момента первых сообщений о зараженных в России в нашем сервисе действует строгий регламент профилактики и защиты от коронавируса. Все курьеры обеспечены средствами индивидуальной защиты, а доставка осуществляется только бесконтактным способом. Мы ведем непрерывный мониторинг состояния здоровья наших сотрудников. И теперь благодаря тестированию с DocDoc сможем оперативно получать достоверную информацию о возможных случаях заболевания, – подчеркивает основатель сервиса экспресс-доставки «Самокат» Вячеслав Бочаров.

С 20 апреля тестирование на коронавирус начнется в Москве и Санкт-Петербурге, а в течение недели запустится в других городах. Также планируется создать публичный реестр проверенных организаций. Туда будут внесены все организации, проводящие тестирование сотрудников.

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