Сервисы знакомств и онлайн-кинотеатры лидируют по росту интернет-продаж в Иркутской области

Иркутская область, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС изучил, как изменились расходы жителей Иркутской области в конце марта в связи с введением режимов повышенной готовности и самозоляции. Анализ собственных данных МТС Банка показал, что ограничительные меры вызвали бурный рост интереса к различным онлайн-сервисам и развлечениям, в числе которых по приросту количества платежей в последнюю неделю марта лидировали сервисы знакомств (в три раза) и онлайн-кинотеатры (в два раза).

Как иркутяне проводят время дома: онлайн знакомства, кино и музыка

В последнюю неделю марта в Иркутской области уже был введен режим повышенной готовности, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу. Было закрыто большинство мест общественного пользования и отменены массовые мероприятия, а жителям региона было рекомендовано по возможности оставаться дома.

По сравнению со средними показателями января-февраля 2020 года в последнюю неделю марта в 2 раза увеличилось количество покупок клиентов МТС Банка в онлайн-кинотеатрах, средний чек уменьшился на 18% до 190 рублей. Снижение среднего чека связано с различными акциями и льготными условиями подписки, которые сейчас активно предлагают кинотеатры, пишет пресс-служба крупнейшего оператора мобильной связи.

На сервисах знакомств количество платежей увеличилось в три раза, а средний чек снизился на 44% до 190 рублей. Пользуются платными услугами преимущественно мужчины – 61%.

Также в последнюю неделю марта на 49% выросли продажи цифровых сервисов (преимущественно стриминговые музыкальные сервисы и комплексные подписки).

Чем запасаются в самоизоляции: продукты и лекарства

В оффлайне в последнюю неделю марта больше всего спрос увеличился в аптеках – на 32%, а средний чек стал больше на 18% до 535 рублей. В супермаркетах транзакции выросли на 26%, средний чек – на 10% до 520 рублей. В обеих категориях больший всплеск отмечался неделей ранее.

В магазинах, торгующих алкогольными напитками, количество покупок увеличилось на 23%. Средний чек при этом уменьшился на 12% до 340 рублей, что говорит о том, что иркутяне не делали запасов алкоголя.