Сессия ЗС Приангарья одобрила увеличение резервного фонда региона

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На внеочередной сессии Законодательного собрания Иркутской области одобрено увеличение резервного фонда региона до 1,5 млрд рублей.

Вопрос внесения соответствующих изменений в региональный бюджет обсуждался на заседании областного парламента 10 апреля. Сессия была созвана по требованию временно исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева. Напомним, глава региона предложил увеличить резервный фонд на 1,35 млрд рублей за счет роста дефицита бюджета.

– Это беспрецедентная сумма, – отметил спикер Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников. – В Алтайском крае резервный фонд составляет 150 млн рублей, в Новосибирской области – 600 млн рублей, в Томской – 300 млн, Кемеровской – 100 млн, Омской – 200 млн, в Красноярском крае – 500 млн.

– Я думаю, по нашему пути пойдут сейчас и другие субъекты СФО, – прокомментировал врио губернатора.

Депутат Антон Романов высказал сомнения, что при таком увеличении резервного фонда все средства будут потрачены именно на соответствующие нужды, а не исчезнут неизвестно куда.

Игорь Кобзев сообщил, что обо всех решениях по использованию средств из этого фонда будет информироваться депутатский корпус.

– Все решения будут открыты и прозрачны и направлены только на защиту интересов жителей Иркутской области, – заявил глава региона. – Мы сделали первый шаг к упреждению рисков, которые могут возникнуть в той или иной ситуации.

Он пояснил, что средства из резервного фонда могут быть направлены не только на решение проблемы с коронавирусом, но и использованы для предотвращения критических ситуаций с лесными пожарами и весенними паводками.

Депутаты одобрили внесение соответствующих изменений в бюджет.

– Это выражение нашего резерва доверия к принимаемым вами мерам, чтобы дать вам возможность оперативного реагирования и направления финансовых ресурсов. Чтобы у профессионального спасателя был и набор финансовых полномочий для спасения Иркутской области, – заявил Александр Ведерников.