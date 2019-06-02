|Экономика / Бизнес
|02.06.2019
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Сев зерновых и зернобобовых культур завершается в Приангарье
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Иркутская область, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным на 31 мая, в Иркутской области зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 96% посевных площадей, что почти на 8% больше аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.
– В десяти районах сев зерновых и зернобобовых культур завершен, еще в семи – засеяно более 90% площадей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличены также темпы посадки картофеля, сева свеклы, рапса и однолетних трав, – отметил руководитель Минсельхоза Иркутской области.