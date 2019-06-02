Сев зерновых и зернобобовых культур завершается в Приангарье

Иркутская область, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным на 31 мая, в Иркутской области зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 96% посевных площадей, что почти на 8% больше аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

– В десяти районах сев зерновых и зернобобовых культур завершен, еще в семи – засеяно более 90% площадей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличены также темпы посадки картофеля, сева свеклы, рапса и однолетних трав, – отметил руководитель Минсельхоза Иркутской области.



По информации Ильи Сумарокова, завершили сев зерновых и зернобобовых культур аграрии Усольского, Заларинского, Куйтунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Баяндаевского, Чунского, Качугского, Киренского районов, Ангарского городского округа. Однолетними травами засеяно 42,6 тысяч га, рапсом – около 30 тысяч га.



Илья Сумароков также напомнил, что в регионе продолжается работа по обновлению парка сельскохозяйственной техники. С начала года сельхозтоваропроизводители Иркутской области приобрели 150 единиц техники, цитирует слова министра пресс-служба губернатора.