Шелеховские металлурги ищут диалога с американцами через Рабочий совет

Шелехов, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском алюминиевом заводе РУСАЛа появился Рабочий совет. Через него сотрудники предприятия намерены добиваться у вновь назначенного Совета директоров компании ответов на вопросы, как теперь будет функционировать алюминиевый бизнес, что ждет металлургов и их бизнес. Подробнее о Рабочих советах и их полномочиях в первом интервью иркутским журналистам рассказал председатель Рабочего совета ИркАЗа Алексей Загерсон. На фото генеральный директор ИркАЗа Олег Буц (слева), Алексей Загерсон – В Шелехове все в курсе, что завод – предприятие с жесткой дисциплиной и управлением. Все процессы давно под контролем. И тут появляется Рабочий совет. Откуда он взялся? – Мы все сейчас оказались в непонятной ситуации. Люди гадают, что нас всех ждет, что будет с нашей компанией и с нашим будущим. Может, вообще цель Америки – закрыть все русские предприятия? И практически на каждом предприятии сотрудники стали объединяться, чтобы вместе инициировать разговор с новым советом директоров. Из ядра этих стихийных собраний и сформировался Рабочий совет, готовый выходить на такой диалог и говорить от имени коллективов. Тут наши интересы, как я понимаю, полностью совпали с интересами топ-менеджеров РУСАЛа. Вот мы пообщались с директором ИркАЗа, с московскими коллегами, и поняли: они знают про будущее не больше нашего. И встретили нашу инициативу, я бы сказал, с облегчением. – В чем конкретно инициатива? – Мы хотим получать обратную связь от новых директоров РУСАЛа. Рабочий совет ИркАЗа официально просит – пока просит – новых членов Совета директоров РУСАЛа, назначенных Минфином США, встретиться с коллективами и ответить на вопросы о будущем, как дальше будем работать, что будет с городом, с нашими семьями. С нами надо разговаривать. Так люди будут хотя бы понимать, кто нами управляет и что происходит. – А раньше, что, вы больше знали про планы и будущее? – До санкций – больше. Мы знали: есть Дерипаска, есть его представители. Они определяют политику, строят планы. Увеличиваем ПДС (ПДС – продукция с добавленной стоимостью, сплавы и изделия из алюминия – прим. ред.), есть клиенты, завод модернизируют. Была перспектива на 5, на 10 лет. А сейчас что? С апреля прошлого года, как попали под санкции, живем в напряжении. Теперь вот прошел слух, что американцы настаивают на сокращениях, это правда или слух? Мы не знаем. А мы так не привыкли и привыкать не хотим, мы отвечаем за семьи, за детей. – А рядовые заводчане вообще почувствовали как-то санкции? Насколько я знаю, зарплату на предприятии ни разу не задержали. – Правильно, не задерживали. Из-под санкций РУСАЛ выходил усилиями Олега Владимировича (Дерипаски — прим. ред.) и управлял компанией он. А этот новый совет непонятно, как себя поведет. Не надо быть топ-менеджером, чтобы видеть, что санкции по нам ударили сильно. Берем открытые отчеты РУСАЛа за 2018 и этот год. Чистая прибыль в I квартале снизилась почти на 50%. Ее же захотят за счет чего-то покрывать. Не за счет ли трудовых коллективов? Пусть нам скажут. – Консолидация, забота о будущем и призыв к американским директорам объясниться с трудовыми коллективами – мотивы понятные. А вот высадка Рабочими советами каких-то саженцев – непонятна и похожа на формальные кампании в духе КПСС и «Единой России». Какое отношение саженцы имеют к американским директорам? – Нам важно показать, что Рабочие советы - это не захватчики какие-то, которые качают права и перехватывают управление. С этой позиции Рабочие советы и организовали высадку деревьев. Она далека от политики, социальна, то есть направлена на пользу городам, идет в духе большой программы РУСАЛа по компенсированию углеродного следа. Будут высажены тысячи деревьев в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской областях и Хакасии. Так Рабочие советы демонстрируют, что конструктивны и готовы к любой работе, объединяющей людей. – Другие публичные акции под брендом Рабочих советов будут? – Будут, но они способ, а не цель. С помощью хороших дел мы хотим заявить о себе и заручиться доверием заводчан. Одно дело, когда есть какие-то инициативные группы, на каждом заводе своя, и другое – когда они связаны общей целью. Если Рабочие советы появятся на всех предприятиях РУСАЛа, это будет несколько сотен человек – это уже сила. Тем более, если она заручится доверием коллективов – а нас по стране десятки тысяч. И с нами уже придется считаться. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: ирказ

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