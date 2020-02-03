Синергия «Сбербанк–парламентарии–строительная индустрия» – о результатах жилищной реформы в Иркутской области

Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Круглый стол, посвящённый вопросам законодательства РФ в сфере жилищного строительства, состоялся в Иркутске на площадке центрального офиса Байкальского банка Сбербанка. В разговоре приняли участие депутаты Государственной Думы Николай Николаев, Александр Якубовский, управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер, руководители 21 компании-застройщика. Об этом сообщает пресс-служба банка. Центральной темой дискуссии стало обсуждение результатов реформы жилья в России и исполнение застройщиками региона требований законодательства по использованию эскроу-счетов. В Иркутской области на данный момент возводится более 60 новостроек, 10 проектов уже в 2019 г. году реализовывались с использованием новой модели финансирования, при этом 9-ть из них выбрали в Банк партнер – Сбербанк. Жители Иркутской области в прошлом году открыли в Сбербанке 384 эскроу-счета. – Ситуация в сфере строительства жилья кардинально меняется, уходят недобросовестные компании, теперь рынок будут представлять только профессиональные строители. Появился и надежный механизм защиты граждан, приобретающих квартиры на этапе строительства. Любой человек по-прежнему может стать инвестором застройки, только теперь банки выступают гарантом сохранности денежных средств дольщиков и исполнения всех обязательств по сдаче дома в эксплуатацию. Больше новых обманутых дольщиков в России не будет, – поделился своим мнением о реформе депутат Государственной Думы Александр Якубовский. Парламентарии по инициативе Байкальского банка Сбербанка регулярно встречаются с представителями строительных организаций Иркутской области для обсуждения законотворческой работы. «Обратная связь» с территориями позволяет увидеть реальную картину результатов от ранее принятых законодательных решений, помогает сверстать новую повестку запросов строительной индустрии региона. – Уже три года идет работа по реализации жилищной реформы России, – рассказал депутат Государственной Думы, председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. – Новый механизм эскроу-счетов вывел граждан из-под риска финансовых потерь. Наша задача сейчас – т.н. «тонкие настройки» отрегулировать теперь и в интересах застройщиков важно понять, какие проблемы есть у них на данном этапе. Ведь в России стоит глобальная задача роста жилищного строительства и задача снижения стоимости жилья. Решение зависит от работоспособности и климата в строительной индустрии. Мы признательны Сбербанку за возможность такого диалога с представителями регионального жилищного строительства, он помогает находить баланс и компромисс в профессиональном сообществе и запросах населения. О результатах совместной работы в сфере жилищного строительства в Иркутской области рассказала управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер. Так, за 11 месяцев 2019 года в регионе были сданы в эксплуатацию 261 тыс. кв. м в многоквартирных домах. Доля Сбербанка на рынке регионального ипотечного кредитования в прошлом году составила 65%. – Сбербанк видит в строительной отрасли большие перспективы и очень заинтересован в том, чтобы этот сегмент экономики в нашем регионе развивался ещё более активно. Законодательный процесс приносит положительные результаты тогда, когда он идет в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. Именно такая синергия происходит и в отношении закона о долевом строительстве. С момента введения 214 ФЗ совместно с партнерами-застройщиками мы инициировали несколько очень существенных поправок, которые действительно помогли сделать этот закон более рабочим». По результатам круглого стола депутаты Государственной Думы получили запросы на разработку мер защиты строительной отрасли от т.н. «потребительского терроризма», на упрощение процедуры межевания земельных участков и внесение поправок в требования экологической экспертизы. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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